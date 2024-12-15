避免醫美糾紛與風險 醫：注意這一關鍵 多一層保障

一名49歲女子至台北市中山區醫美診所進行電波拉皮，打麻醉時突然血氧濃度不穩，送醫不治身亡，引發各界對醫美麻醉的關注。開業醫美診所醫師蔡正浩表示，任何醫療行為都有不可預測的風險，民眾在選擇醫美診所時，應先查詢衛福部醫事系統，確認合法資格是保障安全的第一步。

近年來，「微整形」一詞引發熱潮，廣告宣稱免動刀、恢復期短，只要利用午休時間就可變美。蔡正浩說，醫美行為存在風險，不論大刀、小刀都需謹慎處理，選擇由醫師主導的診所更可信賴。皮膚是人體最大的器官，即使是利用注射針劑填充組織的凹陷，也應先由醫師評估皮膚現況，仔細檢查過去病史及可能的風險因素。

蔡正浩指出，醫療過程中，最怕不可預期的損害，即使醫師經驗豐富，也可能會遇到突發狀況，例如燙傷、麻醉意外等。雖然非侵入性的醫美療程相對風險較低，但最怕不小心將填充物打入血管，造成血栓、產生皮膚壞死，合規的操作可以在發生問題時，提供法律上的支持，也保障病人的安全。

該如何評估是否需要進行醫美？蔡正浩建議，首先，清楚知道自己想改善什麼，諮詢時清楚表達需求，醫師愈能滿足需求。再來，要考量負擔的費用，在預算內與醫師討論，避免花冤枉錢。另外，可利用臉部掃描儀，設計出符合自己想要的樣子，並考量能接受的改變程度，從小幅度的療程慢慢來。

歲末年終，不少人準備好好打理、煥然一新，蔡正浩提醒，愛美者術前務必謹慎評估需求，與執行醫師好好溝通。從動刀的整形手術，到非侵入式的抗老化療程等，一旦術後不如預期，就容易產生糾紛。

衛福部也提醒，民眾接受醫美療程前，應慎選醫療機構，也要多方蒐集資料，勿輕信誇大不實的行銷話術。接受療程前應，詳閱手術及處置同意書、麻醉同意書的內容，尤其是確認執行醫師資歷，多一分保障。