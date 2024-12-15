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今晚到明晨高山降雪機率低 氣象署：周二、周六兩波冷氣團再來

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。本報資料照片
大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。本報資料照片

冷！中央氣象署預報員張竣堯指出，未來一周受2波冷空氣影響，第一波冷空氣周二晚間開始影響，有機會達到大陸冷氣團等級；第二波冷空氣在周六南下，影響到下周一。兩波冷氣團預估中部以北及宜蘭、花蓮低溫在12到14度，局部地區不排除再低1、2度，甚至出現10度以下低溫。

張竣堯說，今天各地清晨低溫普遍12至14度，部分近山區、空曠地區再低1、2度，平地最低溫出現在南投中寮7.9度。明天冷空氣減弱，氣溫相較今天會回升1至2度，但整體氣溫仍偏涼，各地低溫14至16度。

他表示，今天主要受到中國上空冷高壓影響，洋面出現冷平流雲街的現象，代表冷空氣強度偏強。高壓東北風影響，北部及東半部雲量偏多，中南部則屬於多雲到晴。

張竣堯表示，周一白天到周二白天氣溫回升，但周二晚上第一波冷空氣開始影響，有機會接近大陸冷氣團等級，中部以北及宜花低溫12至14度，局部近山區或空曠地區再低1、2度，可能出現10度以下低溫，整天高溫不超過20度；南部、台東約14至16度，這樣氣溫型態持續到周四清晨。

張竣堯說，周四白天到周五白天是氣溫回升過程，但第二波冷空氣在周六南下，到下周一都是冷空氣影響期間，至於強度及溫度降幅仍待後期持續觀察。

降雨趨勢，張竣堯指出，今天受東北風影響，基隆北海岸、宜花、東半部、北部山區都有局部短暫雨，中南部多雲到晴。今晚到明天中高層水氣影響，不排除南部及中部山區都有零星降雨，迎風面東半部也會有降雨。

至於高山會不會下雪？張竣堯表示，今晚到明天在低溫配合水氣加成作用之下，不排除3千公尺以上高山路面容易結冰，行車注意安全，降雪機率較低，但結霜機率高。

未來一周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 氣溫 氣象署

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