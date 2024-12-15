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冬天冷到睡不著 內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

聯合新聞網／ 綜合報導
受到大陸冷氣團影響，各地氣溫逼近十度以下，許多民眾冷到睡不著。示意圖／ingimage
受到大陸冷氣團影響，各地氣溫逼近十度以下，許多民眾冷到睡不著。示意圖／ingimage

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫逼近十度以下，許多民眾冷到睡不著。有網友在PTT上詢問大家的保暖方式，希望能溫暖的度過寒冬，引出不少內行人建議：「一定要買電熱毯」，大讚不僅非常保暖也很省電。

一名網友在PTT上發文，表示自己冬天冷到睡不著，甚至需要在被窩中穿上羽絨衣才足夠保暖，而他爬文發現許多人都在推薦電熱毯，一票人後悔沒有早點買，另一票人則擔心使用上不安全，令他感到困惑，「所以電熱毯到底好不好用？安不安全？」

貼文曝光後，不少網友留言激推，「神物！相見恨晚」、「超好用」、「世界上最棒的東西之一」、「超棒，比暖爐棒」、「所有保暖用品我只推薦電熱毯，因為夠暖且省電，離開床冷就算了，睡覺千萬不要再冷了」、「真的很值得購入，冬天睡覺時覺得很幸福」。

而針對安全的疑慮，經濟部標準檢驗局基隆分局副分局長邱美珠提醒，要選購貼有「商品檢驗標識」的電熱毯，使用前先確認外觀、電線、電源控制器和插頭是否完整，使用完畢後應先關閉電源再拔插頭，人離開就切斷電源。

另外，電熱毯雖溫度不高，若長時間直接接觸皮膚表層未注意，容易造成「低溫燙傷」，建議設定好使用時間或選用有智能溫控技術的機種，避免危險發生。

保暖 羽絨衣

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