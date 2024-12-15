快訊

影／冷氣團到 武陵農場最低溫1.3度 望溪亭融霜冒煙像仙境

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣團明尾聲 周二、周五再兩波冷空氣報到

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
大陸冷氣團南下影響，氣象署持續發布低溫特報，台北街頭許多上街民眾紛紛穿起禦寒大衣、圍巾及口罩等保暖。本報資料照片
大陸冷氣團南下影響，氣象署持續發布低溫特報，台北街頭許多上街民眾紛紛穿起禦寒大衣、圍巾及口罩等保暖。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，這波冷氣團明天就會進入尾聲，但周二、周三及周五、周六再各一波冷空氣影響，呼籲民眾注意保暖。

歐宗學指出，今仍持續受冷氣團影響，到上午7時為止全台平地最低溫出現在南投縣中寮鄉只有7.9度，西半部郊區普遍9-11度，屏東及東半部12-13度。白天稍微回溫，幅度有明顯南北差異，北部、宜蘭受限於偏多雲量，高溫只能回升到15-17度，中部、花蓮可來到19-20度，南部、台東可達21-22度，相對會溫暖許多。

昨這波冷氣團不只帶來冷空氣，南下時也挾帶了境外汙染物。歐宗學指出，西半部空氣品質普遍轉為敏感族群不健康的橘色提醒，北部更達所有族群不健康的紅色警示。今這些汙染物就會逐漸離開，中北部空品逐漸轉為普通等級，但下風處的南部地區仍要留意，可能還是會容易累積空氣汙染物質，預估白天可能仍有較高濃度，入夜到明天才會有較明顯的進一步改善。

歐宗學指出，這波冷氣團明天就會進入尾聲，白天起逐漸減弱，各地白天高溫與今天相比會回升2度左右。風向仍維持東北季風環境，迎風面北部、東半部雲量仍然偏多，但水氣較少，山區或迎風面地形上才會有零星少量降雨。中南部預報會有中高層雲系通過，仍是以多雲天氣為主，會有陽光露臉機會，但局部可能有較厚實的雲層帶來零星飄雨，預估高屏地區發生機會比較高一點。

歐宗學指出，明起一周持續以東北季風為主軸的天氣型態，周二、三及周五、六東北季風增強時會帶來較多水氣，迎風面北、東部有比較明顯陰雨天氣；對中南部來說，周二以後就會是冬季典型的晴到多雲天氣。要留意冷空氣仍會一波波南下，各地早晚氣溫回升有限，尤其北部可能長時間偏冷氣溫，中南部日夜溫差大的型態。目前預報本周後期冷空氣較明顯，低溫程度如何還有不確定性，要先做好禦寒措施準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 東北季風 氣溫

延伸閱讀

冷氣團來襲 竹市府啟動低溫關懷加強照顧街友與獨居者

冷！7.9度 吳德榮：周末再一波冷空氣不排除創最低溫

冷氣團南下挾境外汙染 北市環局示警空品不良

冷氣團即將抵達 下周一高山可望降雪 緊接著兩波冷空氣

相關新聞

冷氣團明尾聲 周二、周五再兩波冷空氣報到

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，這波冷氣團明天就會進入尾聲，但周二、周三及周五、周六再各一波冷空氣影響，呼籲民眾注...

影／冷氣團到 武陵農場最低溫1.3度 望溪亭融霜冒煙像仙境

冷氣團到武陵農場今天清晨最低溫1.3度，望溪亭融霜冒煙美景，遊客看到驚艷，有遊客說感覺像以前看到的瓊瑤小說戲劇中的美景，...

冷氣團發威！11縣市低溫特報 恐10度以下

大陸冷氣團發威，中央氣象署上午6時27分針對新北市及台中、台南等11縣市發布低溫特報，到上午恐10度以下。

無人機送藥花蓮試飛 衛所：安全性比直升機高

守護原鄉醫療廿三年的花蓮秀林鄉衛生所主任田惠文，有感偏鄉醫療困境，近年投入「無人機送藥」計畫。她說，過去仰賴直升機送藥，...

企業獨董偏好法律人 前司法官兼職惡補會計學壓力大

金管會為避免「萬年獨董」問題，從今年起分階段實施，上市櫃公司獨董席次不可少於三分之一、任期不能超過三屆等規定，今年不少上市櫃公司都在董事改選時納入新面孔，台中市分別有具台東地院長、桃園地檢署檢察官背景的律師唐光義、陳彥价等人，今年也分別獲聘為兩家公司的獨立董事，這幾年退休法官、檢察官轉任獨董趨勢，多次引發門神、過去辦案時是否公正等爭議；與企業關係良好的法界人士則說，政府對於獨立董事的要求越來越高，稍不注意，也得與公司其他一般董事，分攤損害賠償責任，可謂「壓力山大」。

地牛翻身！花蓮7時56分規模3.3地震 最大震度2級

地牛翻身！花蓮上午7時56分發生規模3.3地震，震央在花蓮縣政府西南西方15.2公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度17.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。