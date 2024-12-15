冷氣團明尾聲 周二、周五再兩波冷空氣報到

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，這波冷氣團明天就會進入尾聲，但周二、周三及周五、周六再各一波冷空氣影響，呼籲民眾注意保暖。

歐宗學指出，今仍持續受冷氣團影響，到上午7時為止全台平地最低溫出現在南投縣中寮鄉只有7.9度，西半部郊區普遍9-11度，屏東及東半部12-13度。白天稍微回溫，幅度有明顯南北差異，北部、宜蘭受限於偏多雲量，高溫只能回升到15-17度，中部、花蓮可來到19-20度，南部、台東可達21-22度，相對會溫暖許多。

昨這波冷氣團不只帶來冷空氣，南下時也挾帶了境外汙染物。歐宗學指出，西半部空氣品質普遍轉為敏感族群不健康的橘色提醒，北部更達所有族群不健康的紅色警示。今這些汙染物就會逐漸離開，中北部空品逐漸轉為普通等級，但下風處的南部地區仍要留意，可能還是會容易累積空氣汙染物質，預估白天可能仍有較高濃度，入夜到明天才會有較明顯的進一步改善。

歐宗學指出，這波冷氣團明天就會進入尾聲，白天起逐漸減弱，各地白天高溫與今天相比會回升2度左右。風向仍維持東北季風環境，迎風面北部、東半部雲量仍然偏多，但水氣較少，山區或迎風面地形上才會有零星少量降雨。中南部預報會有中高層雲系通過，仍是以多雲天氣為主，會有陽光露臉機會，但局部可能有較厚實的雲層帶來零星飄雨，預估高屏地區發生機會比較高一點。

歐宗學指出，明起一周持續以東北季風為主軸的天氣型態，周二、三及周五、六東北季風增強時會帶來較多水氣，迎風面北、東部有比較明顯陰雨天氣；對中南部來說，周二以後就會是冬季典型的晴到多雲天氣。要留意冷空氣仍會一波波南下，各地早晚氣溫回升有限，尤其北部可能長時間偏冷氣溫，中南部日夜溫差大的型態。目前預報本周後期冷空氣較明顯，低溫程度如何還有不確定性，要先做好禦寒措施準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。