特搜日韓、歐美花季Top 10 人生必去的一場夢幻之旅

徜徉花海之夢

花海真的有種魔力，總能讓人瞬間放鬆心情，感受世界的美好！隨著季節更替，全球各地的花季就像接力賽一樣，一波接一波美得不可思議。

日本櫻花季是旅遊清單上的頂級夢幻必去地，粉嫩的花瓣飄在藍天下，真的會有種「人生值得了」的感覺！到了夏天，法國普羅旺斯的薰衣草田絕對是紫色控的天堂，花海像起伏的波浪一樣，香味隨風而來，完全沉醉。

再來就是春夏之交的荷蘭鬱金香花園，每一處都美到像開濾鏡，夢幻又繽紛。如果你正在找下一站旅遊靈感，這些花海不只適合打卡，還能治癒心靈，分分鐘讓你心情up到飛起！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出日韓、歐美的十大熱門花季，趕快計劃一場夢幻的花卉之旅吧！走進繁花似錦的海洋，親身感受大自然的奇妙與壯麗。

No.1 日本／櫻花

可樂旅遊 提供

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當日本大地披上粉色花海，便是賞櫻的最佳時刻！成千上萬的海外旅客蜂擁而至，只為目睹櫻花一邊開花、一邊凋零的瞬間，映射了日本人對於生命和美的獨特詮釋。

由於日本地形狹長，從北到南的氣候差異大，各地櫻花開花時間也不同，通常沖繩的櫻花最早在1、2月綻放，隨著春天的步伐一路往北，最終來到5月上旬的北海道。不過，由於暖冬影響，具體時間須參考專業機構如日本氣象株式會社、日本氣象協會、Weathernews預測，也有網友推薦可利用Weather Ｍap來安排賞櫻出國行程。

一般來說，櫻花從「初開」到「滿開」約一週，滿開期的櫻花通常只持續約6天，這可是賞櫻的黃金時期，一起到關西探訪竹田天空城、美山合掌村，搭乘伊根灣觀光船，漫步有日本第一名城美譽的天橋立姬路城，漫步在種植近1,000株超過百年櫻花的醍醐寺，欣賞八重櫻、染井吉野、枝垂櫻、山櫻之美，讓這段春天的旅行成為難忘的回憶！

No.2 韓國／櫻花

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韓國櫻花有別於日本的粉嫩視感，以明顯偏白色澤展現柔和浪漫，大多屬於韓國原生的「王櫻花」。每年從3月底開始，櫻花從最南端的濟州島一路北上，到4月初遍布首爾、釜山等都市街道，形成短暫而絢爛的花季奇景。

短短一兩週的限定花期稍縱即逝，抓緊時間規劃你的賞櫻之旅吧！其中，釜山鎮海櫻花季絕對是必訪之地。這裡擁有宛如電影場景的余佐川櫻花道，櫻花沿鐵道兩旁連綿不絕，夢幻的慶和站更被《CNN Go》評選為「韓國必遊50景點」之一，景色美得令人屏息。

如果想親眼韓國的櫻花絕景，可樂旅遊帶你遊覽鎮海櫻花季，還能造訪獲選為「韓國最美100條道路」的三樂生態公園櫻花隧道與朱田櫻花隧道，步入櫻花雨中感受浪漫氛圍。此外，行程還涵蓋蔚山的無去川櫻花路夜櫻與大王岩公園的奇岩怪石，享受春日的獨特浪漫。去過的網友大推：「鎮海櫻花慶典是堪稱人生必去一次的景點」、「鎮海橋邊兩排的櫻花超美」、「去首爾、京都看櫻花但都沒有鎮海的櫻花好看」。

No.3 日本／薰衣草

薰衣草有著沉默、潔淨、等待幸福、寬恕的愛等花語，象徵默默等待愛情的心思，香氣富有鎮定安眠的效果，採下一束薰衣草製成乾燥花、精油，將自然的療癒送給心中最重要的人，暗表心意也祝福他等到所愛。

提到日本薰衣草季最知名的地點，那必定是北海道的富良野！每年夏天6月下旬至7月中旬，擁有「薰衣草司令官」美譽的富田農場，美麗景色曾登上JR月曆，吸引遊客趨之若鶩，這裡還有多種特色植物佈置成五彩繽紛的花海，也有農業體驗行程。網友分享提到，「這是屬於另一種日本式的忘憂之旅」、「富田農場裡種下的四種薰衣草，擁有不同的紫，品種之間用途也不同」、「富田農場白天8點前或下午5點後去人潮少很多」、「推薦中富良野町營薰衣草園」。

此外，日本薰衣草花田旅遊景點還有東北秋田縣美郷町薰衣草園、福島縣豬苗代香草園；關東群馬縣玉原薰衣草園、埼玉縣千年之苑薰衣草園；中部山梨縣富士河口湖周遭的大石公園、八木崎公園；關西兵庫縣薰衣草公園多可、中國廣島縣黑瀨農園等，都能一睹紫浪仙境的美。

No.4 法國／薰衣草

法國的薰衣草季是夏天最美的風景，尤其是普羅旺斯地區的6月到8月，飄著濃郁香氣的紫色花海寬廣無邊，與藍天、綠地以及古老的石屋交織成一幅動人的畫卷，吸引世界各地的旅客到訪。

南法有許多美麗的薰衣草田，例如瓦朗索爾、索村、塞南克修道院，還有呂貝宏、德龍、博尼約奔牛村等。網友分享：「法國南部真的自帶濾鏡，整個普羅旺斯的感覺都好唯美浪漫，而且到處都香香的」；也有人特別提醒「享受薰衣草季小技巧」，在清晨或傍晚時段，前往花田拍照才能避開人潮高峰，享受寧靜氛圍；選擇舒適的衣物鞋子、擦防曬避免曬傷；某些著名景點如塞南克修道院可能爆滿，盡量提早規劃路線、訂好門票，才不會敗興而歸。

No.5 荷蘭／鬱金香

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如果你的夢想清單中有一場荷蘭之旅，那麼春天的鬱金香盛典絕對不能錯過！

每年4月中旬至5月初，庫肯霍夫公園將化身為「世界最大鬱金香花田」，展開一場絕美的視覺饗宴。這座超過32公頃的花園擁有700萬株鬱金香與各種球莖植物，色彩繽紛，從鮮紅、明黃到柔粉、深紫、亮橙，錯落有致，仿若彩虹落在人間，每年更換主題設計，即使多次造訪，也能享受到全新的驚喜。

趕緊打開你的行事曆，為自己安排一場童話之旅，悠閒漫步在庫肯霍夫的鬱金香海洋，自駕羊角村遊船徜徉綠色威尼斯，親眼看看聞名世界的比利時黃金廣場尿尿小童，踏過古意盎然的石板道，欣賞文藝復興時期建築覆蓋恣意蔓生的綠籐，還將入住布魯日古城區的特色旅館，全方位感受歐洲的浪漫風情。

不僅如此，北荷蘭和弗里斯蘭省的花田同樣迷人，乘坐觀光車悠遊其中，窗外的鬱金香花海隨風搖曳，彷彿一幅流動的油畫。色彩交織、景象變幻，每一幕都讓人沉醉其中，捨不得眨眼。這不僅是一場旅行，更是一場視覺與心靈的盛宴！

No.6 日本／紫藤花

紫藤花的花語是「沉迷的愛」，象徵令人沉醉的戀情與難以割捨的思念。它的花期通常從4月至5月初，那夢幻般垂墜的藤花奇觀，無疑是春日花季的亮點之一。

日本栃木縣足利市的足利花卉公園（あしかがフラワーパーク）一年四季都有不同花季，其中最知名的就是藤花季，這裡有350株藤花爭相綻放，其中有樹齡逾160年的壯觀大藤，淡紅色、紫色、白色與黃色等藤花如飛瀑般從天而降，曾獲CNN譽為電影《阿凡達》中的靈魂樹，將其評選為世界十大夢幻旅遊景點；白天美不勝收，夜晚在燈火的輝映下更是絕豔，被指定為日本夜景遺產。

另外，網友也推薦其他不同的紫藤花景點，「龜戶天神社紫藤花祭，會有紫藤花與晴空塔同框」、「九州福岡縣可以到河內藤園之外，還有八女市的黑木大藤，與柳川市的中山大藤，都有藤花祭典，看官網的觀賞日期比較準確哦」、「玉敷公園的紫藤應該冷門到只有附近居民才知道」。

No.7 日本／鬱金香

鬱金香雖然起源於荷蘭，但日本的鬱金香花海同樣美得驚豔！每年從3月下旬到5月初，特別是4月初至中旬，鬱金香盛開達到最絢麗的時刻。賞花熱點包括富山縣的礪波鬱金香公園、千葉縣的佐倉故鄉廣場，以及廣島縣的世羅高原農場，吸引眾多遊客前來欣賞這片迷人的花海。

其中，富山縣的縣花就是鬱金香，礪波市則是日本鬱金香球莖的主要生產地之一，礪波鬱金香公園每年都會舉辦博覽會，打造數一數二的花之祭典，想看絕美的鬱金香花海千萬不要錯過。現場還有四季採館展示空間，不只販售種子、球莖，還有很多可愛的鬱金香娃娃、香水、生活用品與文具等多項紀念商品，有網友推薦一定要品嚐一下「鬱金香霜淇淋」，漂亮的粉色外表適合IG打卡，入口還有濃濃花香。

No.8 美國／櫻花

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每年3月到4月，櫻花在全美東、西岸綻放，尤其「櫻花之都」華盛頓特區成為矚目焦點。1927年，日本政府將3,000棵櫻花樹贈送給美國，主要集中在潮汐湖周圍，形成整片壯麗花海。

來到這裡，可以與希臘萬神殿風格的美國國會大廈、林肯紀念堂、華盛頓紀念碑等著名地標一起拍照留念，背景是粉紅櫻花，真是美得讓人心醉！可樂旅遊2025年推出10日華盛頓櫻花節行程，帶你踏入紐約、華盛頓、費城、波士頓，在全城櫻花漫天的街上遊覽，還會到名列世界七大奇景的尼加拉大瀑布搭景觀摩天輪，行程豐富可期。

除了廣為人知的華盛頓櫻花季，美國還有許多賞櫻的口碑景點值得一訪。其中，波士頓公共花園的櫻花季同樣迷人。數百棵日本贈送的櫻花樹沿湖綻放，微風拂過，櫻花雨灑落，浪漫至極。園內還有茶會、手工藝市集、日本傳統表演等豐富活動，讓人感受多元文化魅力。紐澤西州紐瓦克櫻花園更是美國櫻花樹最多的地點，5,000棵櫻花齊放如粉色海洋，壯觀無比。紐約大學和華盛頓大學的校園櫻花，也以其獨特的校園氛圍吸引遊人，走在花影搖曳的步道間別有一番詩意。

No.9 保加利亞／玫瑰

保加利亞是世界上最著名的玫瑰花產地之一，特別是在巴爾幹山脈南方的卡贊勒克谷地的「玫瑰谷（Rose Valley）」一帶，每年春末夏初，滿山遍野的花海彷彿是一場浪漫夢境。6月的第一個星期日，玫瑰谷小鎮會舉行為期數天的玫瑰節（Rose Festival），當地人對這一季節有著深厚的情感，本來是由花農自動發起的豐收慶典，後來定為官方節日，遊行、舞蹈、音樂、民俗表演應有盡有，還有「玫瑰花車大遊行」，非常值得一看。

保加利亞玫瑰花被譽為「世界香水之王」，其中香氣馥郁的大馬士革玫瑰尤其有名，每年約有70%玫瑰花用來提煉香精油，每公斤價格能高達數千美元。該國於16、17世紀引入玫瑰種植並提煉玫瑰油，成為重要經濟支柱，在保加利亞，人民認為玫瑰代表智慧、勤勞、熱愛自然，玫瑰刺象徵不屈與堅韌，將玫瑰訂為國花。

No.10 日本／芝櫻

春日浪漫，絢麗花海翩然來臨！從3月到5月，當櫻花季的高潮逐漸過去，芝櫻花田正是最迷人的時刻。

什麼是芝櫻？雖然名字中有個「櫻」字，其實它並不是傳統意義的櫻花，雖然也屬於櫻草科，但花型和生長習性與普通櫻花有很大的區別，可愛的花朵小巧玲瓏、顏色豔麗，通常呈現粉紅色、紫色、白色或紅色，看著盛開的芝櫻，大片花田就像五彩繽紛的地毯，讓人目不暇給。

被許多網友大力推薦的「富士芝櫻祭」，位於山梨縣富士河口湖町，不僅能欣賞到五彩斑斕的芝櫻花海，還能將富士山作為背景拍出超美的照片，另外，埼玉縣的秩父芝櫻公園擁有超過一百萬株芝櫻，地形起伏不平，站在高處放眼望去極具層次感。PTT網友讚賞：「美麗的畫面絕對值回票價」、「悠閒享受一年一度的爛漫春色」、「現場所見遠比這照片美上好幾倍」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年11月26日至2024年11月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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