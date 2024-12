室內室外都好玩！2024全台九大耶誕跨年必訪景點 妝點倒數璀璨時刻

締造2024精彩回憶

當熟悉的耶誕旋律在耳邊響起,夜空被繽紛閃耀的燈飾點亮,就知道洋溢著幸福的年末時刻又到了!日曆一天天倒數著,街道上的慶典氣氛也越發濃厚,百貨、樂園、飯店、藝術園區等景點更是卯足全力,打造華麗壯觀的巨型燈飾與打卡點。不僅用浪漫氛圍為耶誕佳節、跨年慶典揭開序幕,同時也向人們發出這場盛大年終派對的邀請函。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體,盤點網路討論度最高的「耶誕跨年必訪景點TOP 9」,室內、室外都有精彩活動,帶你一路從2024嗨到2025!像是全台打卡指標「台北101」,四樓都會廣場的「北歐耶誕小鎮」彷若置身國外網美必拍;而89樓觀景台「高空耶誕小鎮」造景,帶給你一場置身雲端的終極夢幻饗宴;還有不容錯過的「夢想高飛棒球特展」,讓棒球迷能在380公尺高空上與世界級球星相見,澎湃心情突破天際!年年玩出新意、帶給大家無限驚喜的跨年煙火秀,也是萬眾矚目的吸睛亮點。

雪花隨風飄,打卡不能少!在名為2024的回憶日記裡,用精緻耶誕場景點亮冬日溫暖時光,再用狂歡熱鬧的跨年活動,寫下璀璨絢爛的最後一筆吧!

No.1 台北101

這次的耶誕跨年必訪景點由台北101拔得頭籌,甚至是第二名聲量的七倍以上,自從明星賈永婕上任以來,網路與社群聲量就非常旺的台北101,今年耶誕節更首次推出耶誕節點燈專案,開放民眾申請點燈,還能獲得LABUBU 38公分THE MONSTERS公仔,再創一波耶誕熱度。台北101始終是民眾熱愛的耶誕景點,今年依舊斥資打造從B1-101F全館35個打卡點,更擁有全台最高的耶誕節造景,活動內容更是豐富、目不暇給!首先是十二月的每個週末,4樓都會廣場下午兩點到五點會進行「夢想高飛-耶誕公益音樂會」,旨在關懷兒童教育,以「綻放,讓生命不一樣」為核心價值的音樂會,結合6家公益團體、31個學校樂團、超過500名孩童帶來精采演出!此外,台北101更與亞洲跨境設計購物平台Pinkoi合作,於四樓北歐耶誕小鎮推出耶誕市集,共同推薦消費者101件聖誕禮物,在雪白場景、麋鹿與聖誕樹等元素佈置下,每個角落都是精彩照片!

89樓秘境花園觀景台則是轉身成為全台最高的耶誕打卡聖地!這次帶給大家的主題,分別是有高山露營氛圍的高山耶誕小鎮、紀念章小屋以及夢幻水晶球,以雪景與月亮星光,結合台北101雲端景色,營造出冬季童話的氛圍;另一主題是夢想高飛棒球展,展場有一顆價值不斐的「大谷翔平第50/50全壘打紀念球」以及他的17號球衣,讓許多網友期待前往朝聖。台北101還有幾處絕對不能錯過的拍照聖地:從松智路側的 「花蕊蝶舞燈飾光廊」 粉紫花卉與蝴蝶光影浪漫交織,到信義路側 「夢想樂氣球」 的繽紛造型與 「流光溢彩噴泉」 的水光交錯,絕對讓你拍到手機記憶體爆滿。而館外步道的 「耶誕禮物盒光廊」 更用閃耀禮盒點燃節慶氛圍,整座信義區仿佛置身於電影場景。

跨年夜絕對不能錯過的,就是台北101獨家震撼的高空跨年煙火派對,從室內俯瞰台北夜景,伴隨美酒、美食與現場音樂,零距離感受煙火從四周綻放,從煙火中看煙火,許下專屬你的新年願望。今年的台北101不只是地標,更是聖誕與跨年的夢幻首選,用愛與光影陪你迎接一個閃耀無比的2025。

No.2 義大世界

義大遊樂世界從11/18就啟動了聖誕報佳音的序幕,推出全新一季「聖誕日間遊行」。有聖誕老公公、聖誕小精靈、可愛麋鹿、音樂娃娃,是絕佳的學齡前兒童必去樂園,父母們想要放空來就對了,聖誕派對一登場,孩子的視線就會從手機轉到有如真實童話故事的表演者身上!

此外,義大還推出「跨年摩天輪VIP煙火派對」,一邊搭乘摩天輪一邊觀賞高空煙火,活動時間為12/31晚間22:30,有VIP包廂套票,在海拔215公尺高空上以搖滾視角觀看煙火,絕對是非常特殊的體驗。這次義大引進的藝術煙火秀來自西班牙,結合科幻藝術、新年幸福圖騰,並設計出「環場煙火」、「高空煙火巨幕」的劇碼,煙火持續時間為999秒,在炫目華麗的煙火中送走舊年,迎接新年,也是一次另類的體驗。

No.3 圓山花博公園

花博花海廣場的「Funtasty有趣市集」這次打破紅配綠傳統、告別一成不變的聖誕節,推出年末最大檔活動「純白聖誕節」,在12/7-8六日兩天,集結超過七十家特色美食餐車、文創攤位一起展出。另外,還有搭配聖誕手作課程、DJ現場音樂,營造最歡樂的聖誕氛圍!交通方式可搭乘捷運紅線至「圓山站」1號出口,或公車站「臺北市立美術館」站牌下車,免費入場。

現場匯聚 58個人氣美食攤位,讓饕客們目不暇給,從KATSU鑫的日式炸物、週末炸雞俱樂部的酥脆炸雞、 龜豆冰室的港式冰飲,到少女心滿滿的秋菓草莓大福,每一攤都美味到令人心動,吃貨們忍不住直呼:「看起來也太好吃了吧!」除了吃得盡興,還有趣味滿滿的手作聖誕課程,包括「銀白聖誕樹」與「銀白聖誕卡片」,每場限額報名,DIY愛好者絕對不能錯過。跨年當晚看完101璀璨煙火後,別忘了延續活力,1月1日一早參加台北市政府體育局舉辦的 「2025元旦健走」 活動,從花博公園圓山廣場出發,繞行大佳河濱公園,用一場輕鬆愉快的健走迎接健康又充滿活力的新一年。

No.4 麗寶樂園渡假區

今年的麗寶樂園聖誕企劃充滿溫暖與愛心!全新推出的 「星願2.0」計畫,將邀請400位弱勢偏鄉兒童與青少年寫下心願禮物卡,開放民眾透過官網的 「線上認領通道」 實現孩子們的小願望。只要在心願卡片下留言 「你的星願,我來實現」,即可完成認領。禮物可選擇郵寄或親自送到麗寶OUTLET MALL服務台,這份滿載愛心的星願將於明年1月送至孩子手中,為他們帶來冬日的溫暖驚喜。

而每年一度的 「2025麗寶跨年演唱會」,今年已邁入第9年,從早到晚,遊客可以徹底沉浸在渡假區的豐富體驗:玩樂園、逛OUTLET、挑戰賽車,晚上則一起加入熱鬧非凡的演唱會現場,每年吸引超過10萬人共襄盛舉,熱鬧氣氛絕對不容錯過!

新年的清晨,麗寶帶來 「尋光之旅」 的浪漫企劃,搭上全台最高海拔的摩天輪迎接新年曙光。限量十組的包廂套票或單人尋光套票,皆附贈精緻晨光餐盒,讓旅程更加特別。2025年1月1日清晨5點20分,當摩天輪緩緩升至384公尺高空,你將與心愛的人一同迎接新年的第一道陽光。曙光灑落車廂,照亮你們的笑顏,這場 「高空日出約會」,無疑會成為人生中最難忘的回憶之一。

No.5 SKM Park Outlets 高雄草衙

高雄草衙SKM Park Outlets在十一月中旬推出的「閃耀耶誕城」,開幕一周便吸引五萬人朝聖!位於高雄前鎮區的SKM Park今年打造六大夢幻聖誕佈景,展出巨型聖誕樹、小天使燈飾,活動期間還有夢幻音樂雪花秀,全館搖身一變為最夢幻的聖誕小鎮。

活動進行到明年1/1,最引人注目的,就是中央廣場的絕美藍色系聖誕樹,它有著緞帶般的繞圈設計,是絕佳大合照位置。雪花秀則是在每日下午3點到晚上9點,整點播放音樂並降落雪花,每次5分鐘,部落客與網紅的照片多在此拍攝。

戶外購物街區有巨型倫敦天使燈,象徵天使帶著祝福降臨;室內有巨型聖誕球,搭配著華麗燈飾、禮物盒、白色麋鹿及雪橇,讓人彷彿置身童話世界,網友們說:「全部場景都很好拍」、「很有歐洲感」,還有一台遊園的叮叮電車、浪漫又好拍的旋轉木馬,還不快來拍爆!

No.6 衛武營國家藝術文化中心

衛武營的規劃聖誕節期,從今年11/30就開始了,直到12/22,每週六日連續四週,下午三點到八點,這裡的北廣場、三樓樹冠大廳就是一個大型童話奇幻世界,有充滿馬卡龍色彩的糖果屋,還有各樣的美食與手工藝品等著大家來體驗,約有180個品牌參與盛會!不要再送你的朋友馬克杯,要找獨特的禮物就在這裡!另外,衛武營聖誕樹也是一個亮點,從現在一直到明年1/5,17:30-24:00期間每日亮燈,陪伴大家共度聖誕佳節,實際造訪的網友評價,「雖然只有一棵聖誕樹沒有其他燈飾,但市集是以聖誕節為主題,店家攤位都很用心裝飾布置聖誕氣氛!」、「超有聖誕氣氛的」。

在市集活動方面,有兩個課程可以體驗,滿五歲小孩即可報名,一個是「糖果屋餅乾畫」另一是「薑餅屋」,採隨到隨做,也可以現場預約時段;另外,憑12月的衛武營節目票券專屬優惠,可享有一些指定攤位的優惠活動,連自備環保餐具/購物提袋也可享受優惠,來這裡玩記得上官網做攻略喔!

另外,為了迎接新年度到來,衛武營將在戶外劇場舉辦「2025維也納愛樂新年音樂會」的全球衛星直播!由義大利指揮家里卡多.慕提與維也納愛樂樂團攜手合作,演出14首古典樂曲目,邀請觀眾在悠揚樂聲中,共同迎向新的一年。

No.7 夢時代購物中心

高雄夢時代購物中心的聖誕跨年慶從12月5日起全面引爆!以13米高的夢幻聖誕主樹 「Purple Wish」 和11座主題燈區打造頂級光影奇境,音樂表演、下午茶體驗與聖誕市集精彩滿檔,浪漫氣息撲面而來。12月14日至15日,「星空音樂日」集結14組超人氣藝人接力獻唱,冬夜瞬間升溫;12月16日三樓蛋型空間化身「舒活居家休閒展」,品牌年終折扣低至2折,時尚控絕對不能錯過。

21日至22日的「英倫聖誕市集」更是節日氛圍滿點,異國美食、交換禮物、浪漫約會一次搞定!平安夜由OPEN劇團和金曲樂團聯手打造音樂劇與經典英式搖滾,傳遞 「愛‧Sharing」 的暖心能量。而壓軸跨年夜,伴隨 Bruno Mars 經典神曲 〈Just the Way You Are〉,250秒高空煙火秀璀璨綻放,摩天輪彩虹燈光同步應援,讓高雄港都瞬間晉升跨年時尚之都!

No.8 南科贊美酒店

有「台南最美親子飯店」稱號、令家長為之瘋狂的南科贊美酒店,是本次唯二入榜的飯店代表。今年將延續第十年的愛心公益活動「暖暖耶誕 贊美有愛 心願卡認領」,為大台南地區的育幼院、社會福利機構的孩童帶來聖誕溫暖與祝福。每年都由酒店人員親自拜訪、收送心願卡、整理心願、曝光心願;認領方式簡單易參與,民眾可以選擇現場認領、臉書粉絲團認領心願卡,然後以親自送禮、郵寄或委託酒店代購方式,將禮物送到孩子手中。所有禮物將於12/14的感恩派對中送出,活動當天還有北寮國小管弦樂團、玉井國中吉他班成發會。

12月14日、15日,星夜聖誕市集派對再度攜手善化親子館推出「玩具共享計畫」!鼓勵孩子將閒置的玩具帶到市集,透過交換的方式讓玩具重獲新生,傳遞「共享共玩」的美好理念。這場市集不僅是購物,更是一場關於愛與循環的溫暖聚會。

跨年夜的重頭戲則由星際DJ高空電音派對拉開序幕,隨後登場的是台南最壯麗的401秒高空煙火秀。這場煙火盛宴不僅是一場視覺震撼,更是一段與摯愛之人共同迎接新年的夢幻旅程。伴隨璀璨星火與動感音浪,讓我們在煙火下擁抱2025,用最難忘的方式寫下全新的篇章!

No.9 圓山大飯店

圓山大飯店今年聖誕的序幕在11/23下午展開,一樓大廳聖誕樹以「極光幸福」為故事發想,首度引入3D風扇全息投影技術,打造全臺飯店唯一的奇幻視覺系聖誕樹,收穫許多網友好評,「好熱鬧,好有氣質的活動」、「圓山卯起來了喔!」、「氣氛美賣」。近年來因推動ESG永續發展,圓山的聖誕樹首次運用的科技技術,不但可以重複使用、減少耗材的浪費,也能將美麗極光畫面呈現於訪客眼前。

作為入圍的飯店之二,圓山聖誕音樂季將連續三週的星期六邀請全台灣音樂比賽優異的校園樂團:包括天母國小直笛團、明湖國小弦樂團、幸安國小弦樂團、中正國中弦樂團及Color4弦樂四重奏,輕快的旋律搭配溫馨的曲風,傳達了冬日聖誕樂章的暖心祝福。

圓山的跨年派對也將在12/31晚上八點二十分開場跨夜到凌晨零點三十分,邀請活潑的主持人「林亞黎」,並有「天爵樂團」、「DJ.Mister493」、大嘻哈時代闖關魔王「MC耀宗」及熱力活潑的樂天女孩現場演出,帶大家歡樂迎接2025年!

