冷！7.9度 吳德榮：周末再一波冷空氣不排除創最低溫

冷！今晨最低溫不到8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨「輻射冷卻」作用，低溫範圍往南擴展。截至上午6時52分，本島縣市平地最低氣溫前3依序為：南投(中寮鄉)7.9度，台中(霧峰區)9.6度，雲林(林內鄉)、新北(石碇區)9.9度。

吳德榮指出，今北部雲量稍多，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。北台冷，中南部早晚冷，今早及今夜明晨仍有部分平地的最低氣溫在10度左右，要注意保暖。

今日各地區氣溫：北部10至17度、中部8至21度、南部10至24度及東部13至25度。

吳德榮指出，明日、周二(16、17日)冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷，中南部早晚冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。周三、四(18、19日)另一股冷空氣加入原已漸減弱的冷空氣，恢復近似前波的強度，北台冷，中南部早晚冷；部分平地清晨的最低氣溫仍有降至10度左右機率。周五(20日)冷空氣漸減弱、氣溫略回升。

最新各國模式模擬顯示，吳德榮說，周六至下周一(21至23日)又有較強冷空氣南下，不排除有再創入冬最低氣溫的機率，但還不一定；因屬末期模擬，其抵達的時間及強度，各國模式有出入、且持續調整，應繼續觀察。