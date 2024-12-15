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無人機送藥花蓮試飛 衛所：安全性比直升機高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部資訊處和花蓮縣秀林鄉展開無人機送藥試飛，衛福部資訊處長李建璋指出，研擬透過無人機在緊急狀況跟極偏遠地區送藥，將分階段處理希望一年內可以付諸實現。圖／花蓮縣秀林鄉衛生所提供
衛福部資訊處和花蓮縣秀林鄉展開無人機送藥試飛，衛福部資訊處長李建璋指出，研擬透過無人機在緊急狀況跟極偏遠地區送藥，將分階段處理希望一年內可以付諸實現。圖／花蓮縣秀林鄉衛生所提供

守護原鄉醫療廿三年的花蓮秀林鄉衛生所主任田惠文，有感偏鄉醫療困境，近年投入「無人機送藥」計畫。她說，過去仰賴直升機送藥，但受限於氣候，每次都與時間賽跑，衛福部近期於花蓮秀林鄉執行試飛計畫，安全性比直升機高。藥師公會贊同推動無人機送藥計畫，但提醒需注意藥物運送時的保存溫度，是否影響藥物品質。

田惠文說，以往有緊急狀況大多是透過直升機送藥，直升機飛行得考量多重因素，要有人力駕駛、氣候要好等才能飛行，時常第一天已準備好物資，臨時又有風雨，只能延宕到隔天才能飛行，每次直升機飛行都得「看天吃飯」。有感於近年科技不斷進展，秀林鄉積極與衛福部合作，先前完成首次無人機試飛，希望能穩定操作以及航線，打造出飛行模板，後續推行到更多偏鄉。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，支持無人機送藥計畫，但藥物並非是一般商品，需要搭配用藥指導，加上無人機送藥得思量「藥品品質」，運送過程如果溫度過高或太低，都可能導致變質，政府發展緊急醫療救災訓練時，應納入藥師。

偏鄉 直升機 花蓮

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