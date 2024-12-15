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偏鄉無人機送藥 衛福部盼一年半上路

聯合報／ 記者李青縈周湘芸／台北報導
試飛送藥 無人機送藥計畫完成首次試飛，衛福部將分三階段推行計畫。圖／花蓮縣秀林鄉衛生所提供
試飛送藥 無人機送藥計畫完成首次試飛，衛福部將分三階段推行計畫。圖／花蓮縣秀林鄉衛生所提供

偏鄉物資缺乏，醫療資源不足，為了讓偏鄉民眾免於舟車勞頓，曾有藥師協助送藥，卻跌落水溝致死的案件，避免類似事件發生，衛福部研議未來偏鄉可採「無人機送藥」改善現況，初步規畫分三階段推行，首要克服無人機飛航規定，盼一年半內推動上路。

衛福部資訊處長李建璋表示，偏鄉資源不足，目前雖可以透過通訊診察辦法，以遠距醫療的方式，擴大偏鄉的醫療量能，但看診後藥物的取得，又成了另一項難題，特別是需要長期穩定控制的慢性病，藥物一旦中斷使用，恐增加致死風險。

國外早已風行無人機送藥，台灣仍受限多重規範，首要面對的問題即是「飛安疑慮」，像許多偏鄉地區，周邊多規畫為國防重地，或是民航航線，屬「禁航區域」，得事先取得行經路線各縣市政府的飛航許可，如面對緊急狀況或災害時，根本緩不濟急。

交通部民航局說明，只要業者備妥相關作業手冊與民航局申請，即可執行無人機送藥作業，但確實得避開地障或村落人口稠密區域等區域，且須獲得飛航範圍行經的地方政府同意。

李建璋表示，無人機送藥推動計畫，分三階段推行，第一階段與民航局合作，規畫於花蓮試飛卅次，紀錄不同天氣、時間等飛行狀況，第一階段預計在半年內完成；第二階段需與藥師配合，無人機送藥需要搭配藥師協助做藥物指導；第三階段針對緊急救災狀況，如風災、地震後道路中斷時，如何啟動無人機送藥救援。

李建璋表示，災難發生時，民眾第一時間會與消防單位聯繫，因此第三階段的作業會與消防署合作，除了因應道路中斷等緊急情況，也將擴展到蛇毒咬傷、虎頭蜂螫等無人機送藥協助。

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