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防豬瘟…入境檢疫一國兩制 遭批不利觀光

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導
旅客自桃機入境時，低風險國家旅客領取綠色識別卡、走綠色通道，高風險國旅客無識別卡，得走紅色通道，桃機雖有預先手檢分流，但也不符合國際作法。記者周湘芸／攝影
旅客自桃機入境時，低風險國家旅客領取綠色識別卡、走綠色通道，高風險國旅客無識別卡，得走紅色通道，桃機雖有預先手檢分流，但也不符合國際作法。記者周湘芸／攝影

為防堵非洲豬瘟，海關及農業部防檢署二○一九年起針對入境旅客手提行李進行檢疫，其中，桃園機場針對疫區及非疫區進行區分，自中國大陸、東南亞及韓國等國家入境者才需檢疫，有旅客表示，松山機場不分地區全面檢疫，常導致入境大排長龍，不僅擾民更影響國際觀光客印象。農業部防檢署則說，目前僅針對桃機設立手檢站。

為防堵非洲豬瘟，海關及農業部防檢署在機場部屬人力，針對入境旅客手提行李進行檢疫，二○二○年春節農委會（現農業部）更增加三百名人力，進行托運、手提行李全面檢查。

由於桃園機場旅客量較多，防檢署會將入境旅客分為疫區及非疫區，若是從日本等非疫區國家入境，就會在下機時發放綠色通關卡，可直接走免檢疫通道，若是從中國大陸、東南亞及韓國等疫區入境，就須走紅色檢疫通道進行手提行李檢疫。

有旅客表示，疫後航班量持續增加，松山機場仍維持全面檢疫，即便從非疫區來台，同樣需進行檢疫，尖峰時段常大排長龍，認為不同機場不同做法根本是一國兩制。主要接待日本、東南亞旅客的李姓旅行業者也說，松山機場因為腹地不大，無法進行分流，旅客出關多要三十分鐘至一小時，且較難掌控時間，尖峰時段動線不佳更可能擠成一團。

航空人士指出，桃園機場採取分流主要是因為入境人流較大，目前手提行李檢疫通道共有四線，且桃機因應檢疫人潮多會調整航班，避免同時間有過多航班集中在同一長廊。

農業部防檢署副署長徐榮彬則說，目前不管在桃園機場、松山機場的入境班機，一律都要檢查行李防堵非洲豬瘟，只是桃機特地設立非洲豬瘟手檢站，針對高風險國家旅客手檢皮包，但沒有強制，旅客也可以拒絕。

松山機場 桃園機場 桃機 觀光客 農業部 非洲豬瘟

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