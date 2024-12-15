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龍年效應失靈！出生人數持續下探 首見龍年新生兒數低於虎年

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
台灣出生人數連續九年下跌，即便是龍年也無法逆轉，今年新生兒出生人數，比二年前的虎年還低。 示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣出生人數連續九年下跌，即便是龍年也無法逆轉，今年新生兒出生人數，比二年前的虎年還低。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

龍年效應「失靈」，內政部統計至今年十一月，累計新生兒人數僅有十二萬二三六○人，國內專家推估，即使再過一個月，今年總出生人數最多僅有十三點四萬人，不僅低於去年，甚至比前年的虎年還低，將出現千禧年後，首次「龍年」出生數低於「虎年」的現象。

華人地區深信龍年出生子女，能具有智慧且較易成功，每年龍年都屬「生育大年」，台灣長年以來都有龍年生得多、虎年生得少的現象。距離今年的前一輪龍年，二○一二年出生人數達廿二萬九四八一人，與二○一○年的虎年出生人數十六萬六八八六人相比，相差六點二萬多人。

近年，台灣出生人數不斷創下最低紀錄，已連九年下降，原預期今年龍年能扭轉頹勢，據最新統計至今年十一月，出生人數僅有十二點二萬人，台灣婦產科醫學會前理事長黃閔照以前年結婚對數推估，到十二月底為止，最多僅有十三點四萬人，不僅低於去年的十三點五萬人，還比前年虎年的十三點八萬人還低，顯示龍年效應已經完全不在。

專家：逆轉出生率 要非常用力投資

黃閔照表示，現在的年輕人已經不在意孩子的生肖，要逆轉出生率，政府不僅得對症下藥，還得「非常用力」投資，年輕族群不生的關鍵，在於經濟、工作、房貸，以年輕人最關注的買房議題，政府可祭出生愈多胎房貸補助愈多的政策，且多一胎，補助的差異要非常多，才有足夠的誘因。

其餘可嘗試推行的，還有開放單身女性使用人工生殖，讓想生育的女性，不一定要找到神隊友，也能擁有孩子，只是政府得同步扭轉台灣的普遍社會觀念，強化認可「單身媽媽」，部分國家的非婚生子女可高達五成，社會價值觀認可就是一大關鍵，現行可加碼的部分是擴大孕婦補助、強化職場友善，別讓有意生育的女性，回不了職場或影響升遷。

一位不願具名的婦產科醫師指出，現代人對於生活已有不同觀念，結婚生子不是一定要完成的目標，隨著物價上漲、競爭全球化，都讓年輕人打消生育的念頭，現階段的台灣難以讓生育率止跌反彈，但至少要維持現階段的水平，別再快速下降。

衛福部國健署長吳昭軍表示，少子化是多重因素造成的，台灣須透過跨部會努力，國健署對人工生殖的立場，希望能減輕有相關醫療需求年輕人的負擔，從一一○年七月以來，人工生殖補助已協助兩萬多名寶寶出生，可以解決想生但不孕的民眾，但對整體生育率提升效果仍有限。 

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