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新聞分析／無差別嚴篩旅客 奢談觀光大國
疫後政府力拚觀光，但不論是非洲豬瘟高風險或低風險國家的入境旅客，全都得塞在海關口，甚至得拿一張全世界僅入境台灣獨有的「豬卡」，才得以證明自己是乾淨的，這樣的待客之道，如何成為觀光大國？
當年為防堵非洲豬瘟，行政院前院長蘇貞昌一怒之下，讓我國在動植物檢疫的邊境管制上採較嚴格做法，面對所有入境航班旅客一律全面受檢。
但這樣的做法不僅造成機場營運壓力，更不符合國際間簡易檢查程序的作業模式，也才會造成腹地過小的松機無法挪出合適空間，像桃機一樣，預先分流哪些旅客是來自非疫區，哪些是來自疫區，所有入境旅客在過海關時一律都要強迫受檢，因而造成通關壅塞。
桃機的檢疫方式雖有預先手檢分流，但也不符合國際作法。一線地勤面臨國外旅客搞不清楚狀況等情事，常要不斷提醒說明，衍生人力負擔。
事實上，《國際民用航空公約》中的附件九也已針對飛機上的乘客、貨物等訂定出一套簡易的作業規章，替國際機場營運的規畫者和管理者提供參考框架，而我國政府在防堵非洲豬瘟的努力上也已獲國際間認可，若有國際標準，防疫工作又有佳績，為何還要採用不具效率的動植物邊境檢疫作法？
當疫後世界各國都在祭出各項便利、優惠措施吸引觀光客時，台灣一邊高喊著要力拚重回千萬觀光客入境大國，一邊卻仍用嚴苛、不合時宜的檢疫措施來造成旅客的困擾，只能說如此的行政怠惰，想成為觀光大國可是難上加難。
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