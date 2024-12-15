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出生數連9年下跌！2040年新生兒數 恐跌破10萬

聯合報／ 記者賴昀岫陳雨鑫／台北報導
台灣出生人數連續九年下跌，即便是龍年也無法逆轉，今年新生兒出生人數，比二年前的虎年還低。記者曾吉松／攝影
台灣出生人數連續九年下跌，即便是龍年也無法逆轉，今年新生兒出生人數，比二年前的虎年還低。記者曾吉松／攝影

台灣出生人數連續九年下跌，即使今年是傳統稱之的「生育大年」龍年，也無法逆轉。人口專家指出，未來四年，如果每一年的出生人數未達十五萬人，未來社會恐難以維持正常運行。

國發會發表「二○二四年至二○七○年人口推估結果」，受到生育年齡層的女性人數減少，以及未婚率上升，我國可生育人數受限，新生兒出生人數將不斷下修，估計二○四○年時出生人數將低於十萬人。

台大社會系退休教授薛承泰說，台灣從西元二千年後，第一個龍年恰好就是俗稱「千禧年」的西元二千年，當年的出生人數達到卅萬五三一二人；第二個龍年是二○一二年，當年出生數仍有廿二萬九四八一人；第三個龍年則是今年，現在的年輕人早已不迷信生肖，關注的是生子後的生活品質。

薛承泰說，今年龍年被推估還有十三點四萬人，未來想再看見「十三萬」恐怕都很難。他解釋，生育率的計算方式為，十五至四十九歲的育齡婦女人口當分母，分子是子女人數，但分母人數已在下降，分子如果沒有上升，未來出生人數只會持續減少。

薛承泰說，如果未來四年，一年沒有辦法有十五萬的出生人數，讓四年的總出生數達到六十萬人，未來恐怕很難讓社會達到正常運作。政府近年看似積極鼓勵生育，獎勵金加碼再加碼，實際上卻未見到效果，政府現階段應強化「家庭與婚姻」的價值，同步廣設公托等托育政策，改善年輕人工時過長等問題。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和表示，從臨床觀察，近年願意生育的夫妻，願意提供給小孩更多的資源，且願意生三寶、四寶的家庭逐漸增加，政府近年推動的措施，看似沒有馬上開花結果，但有逐步看見成效，不過，期盼政府能更積極將出生人數維持在現狀，別快速下滑。

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