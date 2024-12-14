第15屆「您的一票，決定愛的力量」 揪聚全台愛心

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第15屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，今(14)日舉辦捐贈典禮。

現場由台南市癲癇之友協會閃亮亮舞團熱舞揭開序幕，基隆市市長謝國樑、台東縣縣長饒慶鈴以影片祝賀，基隆市政府副市長邱佩琳、社會處處長楊玉欣以及台東縣政府社會處處長陳淑蘭特別受邀出席，國際舞蹈家簡珮如則以活動代言人身分出席並接受感謝狀，另本屆共捐出3,370萬，獲獎率達6成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘指出，科技詐騙著實增加網路投票困難，團體要花更多心力向民眾溝通，台新則發揮如台新戰神籃球隊為目標奮鬥的精神，陪伴其勇往直前，不僅號召志工全台快閃造勢，還聯合企業客戶提供促票場地，另持續攜手文化大學廣告系學生發揮創意宣傳，幫助團體爭取佳績。鄭家鐘進一步表示，本屆活動計268家團體及個人參與票選，共有167家團體獲得公益基金及資源，發出3,370萬，總得獎率近6成，其中社福領域(含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺)增發1,745萬元，在原72個獎項外，增發83個獎項，另台新則針對未入選團體協助媒合資源。

策略夥伴分享，王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍透過影片說明，參與活動十年，贊助團體遍布全台，盼活動永續辦理，把善發揮極致。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋認為，迄今透過台新平台已與多家社福結善，今年透過增額與指定捐助亟需。中華電信基金會副執行長高世威提及，將針對未獲選提案視需求協助，用數位能力創造更多可能。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲讚許，本屆獲獎團體深耕弱勢兒童藝文及身心障礙領域，致力展現社會企業價值，以社企模式解決問題，讓服務被大眾看見。公益傳播基金會執行長唐平榮則分享，數位媒體力量在於激發青年創作，用創意為公益發聲，以多元途徑解決社會議題。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊則表示，今年票數創下近年領域新高，團體提案將翻轉傳統銀髮照護思維。

獲獎者感言，公益傳播獲獎代表郭芷柔用影片為高雄在地社福發聲，復能自立領域新竹杜華神父基金會組長傅麗萍表示，今年將協助失智症長輩提升吞嚥及生活自理能力。社福社企領域賦格兒童音樂文化營運長周映璇將透過行動音樂教室，培養弱勢孩子接觸音樂的權益。獲數位學習第一名千手兒少協會主任秘書許書豪表示，提案將提升雙溪地區偏鄉兒少數位知能。台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔則持續推動SMA(脊髓性肌肉萎縮症)病友權益，今年幸獲龍山寺支持，將提供病友更多生活及醫療照顧。推動博愛關懷協會總幹事李哲宇則用桌遊教導孩子反毒，並邀各界支持。

社福10萬元組高雄至善團體聯合總會副理事長江慶隆表示，單位長期投入食物銀行計畫，發動受助者參與投票並創下佳績。桃園市失智症關懷協會理事長黃梓榕表示，運用政府資源，並結盟其他社福團體，讓提案被看見。50萬元組雲林縣私立信義育幼院社保組長呂宛芸提及，過去曾透過台新提案獲得腳踏車，今年動員孩子與民眾以最高票獲獎，得以汰舊換新，延續單車陪伴的力量。

獲社福領域增額10萬元組基隆市盲人福利協進會總幹事蕭尹珊指出，促票中獲基隆團體聯盟協助，因應盲人服務多元，將持續培訓視障導覽員。增額25萬元台灣凝愛關懷弱勢協會洪惠月表示，獲得五次活動捐助，得以拓展新住民和身障等服務。最後獲增額50萬元，臺東縣紫萱草關懷協會常務理事林愛玲則表示，增額獲獎將持續照顧台東身心障礙者。

年輕世代發揮創意 揪愛投票 一起為愛起舞

第15屆「您的一票，決定愛的力量」活動邀請國際舞蹈家簡珮如代言，簡珮如表示，用舞蹈結合公益，將愛散播全台各個角落，讓每個人都能奉獻自己幫助他人。另在投票期間台新志工不僅參與全台快閃促票，還在集團內部二度創作促票影音，為單位支持的社福單位促票。此外攜手中國文化大學廣告系產學小組「SOL」，前往年輕族群經常聚集的熱門活動景點，藉由設計默契遊戲和投票挑戰，為公益注入創意與活力，鼓勵年輕人關心社會弱勢。

另第15屆「您的一票，決定愛的力量」完整得獎名單及由台北萬豪酒店、台北漢來大飯店、晶泉丰旅、新竹豐邑集團旗下旅店、台北旅店集團新驛旅店及星享道酒店等6家贊助的住宿券得獎名單已公布，詳情請上活動官網查詢。