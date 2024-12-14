龍寶寶人數少於虎年 專家曝和「這些社會風氣」有關

少子化浪潮來襲，就連被寄望能催生的龍年效應都無法發揮，醫師指出，現代人不太在意孩子的生肖，「大小月」的影響也逐漸減弱，加上職涯發展考量等限制。

醫師指出，除非未來生育政策非常大力投資，如每一胎的貸款補助差夠多，才有足夠的誘因，畢竟現在物價上漲、小朋友間的競爭等因素，都導致養育孩子的成本增加；有些女性不願被婚姻束縛，現在再討論的人工生殖法規放寬，也要思考社會對單身媽媽的接納度。

台灣婦產科醫學會前理事長黃閔照表示，過往龍年、虎年效應會差至少2萬人，本來預估今年龍年效應會發生，但現在年輕人不太在意孩子生肖，2022年農曆虎年13萬8986人，而今年龍年到11月累積新生兒12萬2360人，預估整個龍年僅會有13.4萬人，而出生率也和結婚對數有關，台灣有9成以上屬於婚生子女，前一年的結婚對數則會反應在下一年的出生率。

對於國家生育政策，黃閔照說，除非未來非常大力投資，例如生第一、二、三胎的貸款補助差距夠大，才會有足夠的誘因，讓房貸、賦稅等讓年輕人有感，未來在不孕症補助上，有些東西可以考量，例如現行討論，開放單身女性使用人工生殖，在95%是婚生子女的狀況下，「社會可不可以認可單身媽媽」是一大重點，有些國家非婚生子女高達5成，社會共識是一大重點。

另外，也應該加大孕婦補助，且對於三個孕期都應該給，包含產檢、計程車、嬰兒用品和孕婦用品，職場也應該要更友善，現在的職場都是一個蘿蔔一個坑，很多女性想要在職場上晉升，又怕生小孩，會影響職涯規畫，且又擔心其他人的觀感，導致在生育年齡的女性不敢生小孩，等到有能力或意願時，很多都成為高齡產婦，而生產事故救濟案件中，40歲以上族群是30多歲的10倍。

針對生育率下跌，「這是一個趨勢，愈有錢的國家愈會這樣」，一名不願具名婦產科醫師表示，包含現代人的觀念改變，會想過自己的生活，加上物價上漲、小朋友間的競爭等因素，都導致養育孩子的成本增加，以前或許只要跟同個學校或鄉鎮的孩子競爭，但現在對手是全世界；至於政府能否有止血或回升的方法，他則認為「很難」，少子化對國家經濟生產力會影響，現在全球人口達到80億，有限的資源一定不足，即便有鼓勵措施也幾乎都是短期，很難解決實際的問題。

衛福部國健署長吳昭軍表示，少子化是多重因素造成的，很多國家也都面臨同樣的狀況，在台灣必須透過跨部會努力，國健署對人工生殖的立場，希望能減輕有相關醫療需求年輕人的負擔，從110年7月以來，透過人工生殖補助來到世界上的，已有2萬多人，可以解決想生但不孕的民眾，對於生育率的提升仍有限。