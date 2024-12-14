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明晨北台灣下探10度 周一3000公尺以上有望迎入冬初雪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天大陸冷氣團影響，清晨為這波冷空氣最冷的時候。本報資料照片
明天大陸冷氣團影響，清晨為這波冷空氣最冷的時候。本報資料照片

中央氣象署表示，明天清晨為這波大陸冷氣團影響最大的時候，北部及宜蘭地區約11至14度，北部近山區，尤其是竹苗丘陵地可能有10度以下低溫；冷空氣影響期間，降雨以迎風面為主，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭及花蓮地區、北部山區有局部短暫雨。下周一南方水氣上來，西半部3000公尺以上山區有望迎今年入冬以來初雪。

氣象署預報員曾昭誠指出，明天大陸冷氣團影響，清晨為這波冷空氣最冷的時候，預計影響到下周一清晨，周一白天些微回溫，周二又有另一波東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭再度降溫，預計影響到周四清晨，周四白天冷空氣減弱，但緊接周六又有一波較強的東北季風或大陸冷氣團南下。

曾昭誠表示，未來一周冷空氣影響期間，降雨以迎風面為主，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭及花蓮地區、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一南方水氣北移，中南部山區、宜花地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區雨勢趨緩，南部平地可能有些微飄雨，周二則又回到迎風面降雨，一路到下周六都是類似天氣。

溫度方面，他指出，明天北部及宜蘭地區約11至14度，空曠地區可能再低1、2度，白天北部及宜蘭地區氣溫變化不大，中南部及台東清晨12至15度偏冷，白天則可回升至接近20度。另外，明天清晨北部近山區，尤其是竹苗丘陵地可能有10度以下低溫。

曾昭誠也說，下周一南方水氣上來，西半部3000公尺以上山區有降雪機率，可能是今年入冬以來的初雪。另外，他也提醒，冷空氣影響期間各地沿海要留意強陣風。

冷氣團 基隆 宜蘭

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