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「無法復原災難」 北一女師區桂芝：108課綱是教改滅台的最後一哩路

98歲天主教隱修女入會75年終生為受苦人祈禱 獲贈教宗降福狀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
出生大陸98歲保拉姆姆，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我，榮主益人，被視為「活聖人」。記者魯永明／翻攝
出生大陸98歲保拉姆姆，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我，榮主益人，被視為「活聖人」。記者魯永明／翻攝

天主教加爾默羅會位在嘉義縣大林鎮聖若瑟隱修院，日前舉行98歲聖三保拉姆姆領受會衣（加入修會）75周年禧慶，嘉義教區主教浦英雄主禮，教廷駐台代辦馬德範蒙席代表教宗方濟各，頒贈降福狀，出生大陸保拉姆姆一生傳奇，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我，榮主益人，被視為「活聖人」。

10尺高牆、3吋厚鐵門，鐵門後是花園，這是加爾默羅會隱修院，天主教最嚴格隱修院之一。隱修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我而至充盈一切。許多人好奇：「為什麼要把自己關進隱修院？」

8日保拉姆姆領受會衣75周年禧慶，嘉義教區主教浦英雄、教廷駐台代辦馬德範蒙席、主教團主席李克勉、榮休總主教葉勝男、主教蘇耀文、加爾默羅聖衣會芎林、深坑會院修女代表等全國各地男女修會、學校、醫院、社福團體代表，近300人參與，同聲頌謝主恩。

保拉姆姆1949年12月8日在美國聖克拉拉隱修院領受會衣，75年來，熱愛天主的心始終如一，她常以「上主！我的天主，我的靈魂讚頌主，我的心靈朝拜主！」頌謝天主大恩典。

保拉姆姆說：「我一生最快樂的事，就是因著修會生活，讓我1天比1天更接近天主。」她1927年生中國哈爾濱，始終未忘加爾默羅會創會核心精神：「參與耶穌救贖工程，虛心為教會、神職人員、以及受苦中的所有人祈禱」。終身以犧牲、刻苦，祈禱、隱修和勞動工作為福傳祈禱。

她說，天主給她特別恩典，凡身心靈遭遇重大痛苦的人，請她祈禱，必然得到天主俯聽。保拉姆姆在聖衣會全體修女陪同下，在會客室隔著密格柵欄分批與神長、修女、教友見面、共融，邀請眾人時時在聖殿內與主談心，祈願主的愛讓在這受苦世界的人們，滿懷天主臨在的真幸福。

天主教加爾默羅會位在嘉義縣大林鎮聖若瑟隱修院，日前舉行98歲聖三保拉姆姆（中）領受會衣（加入修會）75周年禧慶，嘉義教區主教浦英雄主禮（左二），教廷駐台代辦馬德範蒙席（右）代表教宗方濟各，頒贈降福狀。記者魯永明／翻攝
天主教加爾默羅會位在嘉義縣大林鎮聖若瑟隱修院，日前舉行98歲聖三保拉姆姆（中）領受會衣（加入修會）75周年禧慶，嘉義教區主教浦英雄主禮（左二），教廷駐台代辦馬德範蒙席（右）代表教宗方濟各，頒贈降福狀。記者魯永明／翻攝
出生大陸98歲保拉姆姆，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我，榮主益人，被視為「活聖人」。記者魯永明／翻攝
出生大陸98歲保拉姆姆，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我，榮主益人，被視為「活聖人」。記者魯永明／翻攝
保拉姆姆在聖衣會全體修女陪同下，在會客室隔著密格柵欄分批與神長、修女、教友見面、共融。記者魯永明／翻攝
保拉姆姆在聖衣會全體修女陪同下，在會客室隔著密格柵欄分批與神長、修女、教友見面、共融。記者魯永明／翻攝

嘉義 美國

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