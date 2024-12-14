無人機送藥2／不怕風災後成孤島 盼緊急救災納送藥範疇

太魯閣以知名山川壯麗風景聞名，但是當地居民卻常面臨天災侵襲，包含天災、地震等，10月底康芮颱風才釀禍，導致聯外道路中斷慘成孤島。花蓮縣秀林鄉衛生所醫師田惠文表示，當時採用直升機空投物資，但成本高、起飛條件要求嚴格，目前已在進行無人機送藥試驗，盼未來解決窘境。

康芮颱風來襲，了解當地居民藥物不足，田惠文早就把氣喘、慢性病等藥物準備好，本來第一天就要透過直升機送貨，但卻因為風雨狀況，以及時間考量無法飛行，等到第二天才順利送出。田惠文說，當時不只藥物，跟鄉公所合作把電池、食物等物資一起空投到當地部落，與時間賽跑十分緊張。

花蓮秀林鄉目前與衛福部合作，進行無人機試飛，希望未來狀況穩定後，可以擴大應用到其他偏鄉。田惠文表示，使用直升機空投，耗費時間又有嚴謹條件，風險大；而無人機目前定位精準，不需要人力搭載，安全性更高。隨著科技發展，語言治療、醫療等都可以透過視訊完成，但就是沒有藥物，希望可以透過無人機送藥補強。

有「上帝的部落」美稱的司馬庫斯，同樣在颱風後面臨缺藥危機。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，台灣山高水深，颱風又多，道路中斷頻傳，加上不少長者獨居在偏遠地區，一旦發生意外，確實很難把藥物送達，而無人機現在不論商業、農業、戰爭等用途都蓬勃發展，未來確實是無人機發展天下。

然而，黃金舜憂心，藥物不像衣服，付錢後就可以交貨，要給予病人用藥指導，也無人機送藥應該考慮「藥品是否可以安全交到病人手上」，例如溫度太高導致藥物變質、病人用藥保密等，否則病人吃了藥還產生後遺症，更不是大家所樂見。