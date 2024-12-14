無人機送藥1／送藥至偏鄉 衛福部盼1年半內突破法規

我國地形高山多加上地理位置容易有颱風過境，颱風等天災後容易讓聯外道路中斷，讓外界物資難以及時抵達，更曾發生藥師艱辛送藥卻不慎跌落水溝喪命的慘案。衛福部資訊處長李建璋指出，研擬透過無人機在緊急狀況跟極偏遠地區送藥，將分階段處理希望一年內可以付諸實現。

無人機送藥目前受限於飛安等考量，目前僅有在花蓮縣秀林鄉試飛一次。李建璋指出，多數的山地部落，只要面臨風雨時就得面臨道路中斷的危機，目前已經有通訊診察辦法來執行遠距醫療，但是藥物卻沒有辦法，特別是慢性病藥物卡關，對這些病人來說十分危險。

雖然現在藥事法規定，藥物必須由藥師親自交付，但在緊急災難下，李建璋說，遇到面臨人道危機，只要有緊急醫療指揮官同意，就可以在緊急醫療救護法下，直接將藥物送達。

然而，面對偏選地區使用無人機明顯較具效益時，仍無法執行，還需要跟藥師公會等團體溝通。以往曾有藥師送藥途中掉落水溝死亡，手中還緊握病人藥袋。李建璋舉例，無人機可能8分鐘就可以抵達，但是藥師實際執行送藥可能需要1個半小時，具有實際醫療經濟效益，希望能透過視訊交付藥物，讓送藥更有效率也更安全。

李建璋說，目前受限於法規，無人機載貨需要根據每條路線個別，向民航局航管組申請飛行許可，動輒要數周，但是面臨災難時緩不濟急，因此透過總統盃黑客松作為契機，希望以資訊處為單位發展可以跟民航局同步的線上核准機制，加速申請效率。

目前預計分稱三階段處理，第一階段會先處理航空部分，希望跟民航局航管組合作，預計先在花蓮試飛共30次，了解不同天氣、時間的飛航狀況，在半年內完成。第二階段則是與藥師相關，包含遠距藥物配送的藥物指導。第三，由於道路中斷時民眾仍會先與消防單位聯繫，因此也會跟消防署合作，並起預計擴展合作範圍到蛇毒咬傷、虎頭蜂螫等，相關計畫預計一年半完成。