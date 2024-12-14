安置機構特殊兒少增 衛福部擬增聘心理諮商人力

衛福部今天舉行113年績優兒童及少年安置及教養機構及專業人員頒獎典禮。衛福部次長呂建德表示，衛福部正研擬新版兒少替代性照顧政策五年計畫，與專家學者討論中，預計明年上路，為提升安置機構照顧品質，除目前的生輔員、社工員外，將納入心理諮商資源，幫助安置兒少處理身心症狀。

立法委員林月琴致詞時提到，台灣每年有3600兒童需要安置，大多數孩子均安置在機構，與兒童權利公約（CRC）國際審查委員提出的去機構化不同。但這是因為台灣寄養家庭數量逐年衰退，且相比變動性較大的寄養家庭，許多兒少自立之後，仍將安置機構視為娘家，針對替代性照顧政策，政府應發展句台灣特色的實踐方法。

林月琴表示，許多安置在兒少機構的特殊需求兒少，遭遇家暴等不當對待，生理、心理均產生變化，且此類特殊兒少人數漸增，讓照顧負擔變大，應導入心理諮商、職能治療資源，此外，兒少安置機構照顧每位兒少，目前僅補助2萬3千元費用，但根據機構評估，實際成本高達8萬元，盼能夠再提高，「孩子好好長大不該是運氣，而是大人應給的承諾。」

衛福部社家署代理署長周道君表示，許多機構照顧的兒少，有精神、認知及情緒方面需求，在下一期兒少替代性照顧政策中會一併納入檢討，依照機構規模、可能需要安置的人數，評估照顧人力調整，給足機構照顧人力，至於照顧費用，今年已經提升，未來將照顧成本改變、人力需求等總體評估，決定是否調升。