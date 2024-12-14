大陸冷氣團報到 合歡山觀流星雨小心失溫勿停留1小時

合歡山是觀星看日出的最佳景點，因天文觀測這兩天有雙子座流星雨，昨晚許多車潮湧入合歡山，不過大陸冷氣團報到，山區氣溫已降至攝氏0度，傳出有人失溫向警方求助。太魯閣國家公園管理處呼籲注意保暖，停留時間不要超過1小時，並勿占用車道影響交通。

雙子座流星雨昨天與今天達極大值，吸引民眾到合歡山追星，不過山區夜間溫度已降至攝氏0度左右，加上夜間冷冽的寒風吹拂，體感溫度甚至低於0度，恐發生意外。

太管處與保安警察第七總隊第九大隊今清晨執行武嶺聯合勤務，在武嶺與合歡山莊的公廁裡面，發現不少躲避寒風的遊客聚集在一起取暖，還有揪團騎機車上山的年輕人，其中1人失溫請求協助，由警車送到小風口合歡山管理站，提供保暖與熱飲，待情況好轉後，在同行友人陪同下平安下山。

由於上山的車流人潮眾多，警方今凌晨起增派警力執行交通疏導工作，尤其台14甲線合歡山區道路路幅窄小，請用路人遵循交通疏導，勿任意路邊停車，易碰撞還會造成交通阻塞，也提醒民眾遵守國家公園法規定，不可放煙火、炊煮食物、露營烤肉、祭祀燒紙等違規行為，經查獲將依法開罰。