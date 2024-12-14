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12/16白天冷氣團減弱 18日起又2波冷空氣影響
大陸冷氣團今天南下，中央氣象署預報，各地愈晚愈冷，16日清晨才會減弱；18日起可能接連又有2波冷空氣影響台灣。
氣象署說，今天北部、東北部整天偏冷，其他地區早晚也冷，晚起氣溫續下降，直到16日清晨，苗栗以北及馬祖地區有10度左右低溫。
氣象署預測，16日白天起，大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼，北部、東部及離島金門、澎湖高溫可回升至17到19度，其他地區高溫20度以上。
氣象署指出，18日到20日，北方有大陸冷高壓南下，台灣持續位於東北季風環境下，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚涼；21日至23日另一波冷空氣南下，各地氣溫下降；後期冷空氣強度預報不確定性較大。
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