服務對象要阿姨抱抱 田阿妹任職安置機構30年今獲表揚

「曾因離開母親走不出心中障礙的小妹妹，現在看到我會說阿姨抱抱，是最大的鼓勵。」在兒少安置機構服務30年的生活輔導員田阿妹，今日獲頒為衛福部績優兒少安置及教養機構專業人員，她說，自己服務的安置兒少，雖然不是每一位都能有好結果，但許多人已經自立，並建立家庭，看到服務對象自力更生，自己充滿欣慰。

田阿妹表示，自己一生均從事助人工作，結婚之前就在世界展望會服務，婚後曾短暫擔任看護工作，後來至基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心服務，原先擔任社區宣導及行政工作，後續因緣際會至安置機構任職至今，照顧的孩子多為遭遇性侵、或受虐兒童，這些孩子背景複雜，且情緒多變，照顧上需要許多耐心。

「孩子情緒還的時候，我會讓他們先回房間發洩，幾分鐘後再關心他們。」田阿妹說，任職機構安置的孩子，多為國高中生，屬於較為叛逆的階段，加上辛苦的人生境遇，情緒比較多，有時在學校與同學在相處上遇到困難，或個人情感發生問題，回到機構都會「來找阿姨發牢騷」，自己會先讓他們自行發洩情緒，有些人會大哭、有些人會摔東西，帶情緒穩定之後，自己再介入關心。

田阿妹說，最近常跟曾經照顧的孩子視訊通話，看著曾經受暴、被性侵的孩子走出陰霾，甚至建立家庭，自己心中非常欣慰，他們雖然缺乏原生家庭關愛，自己也不能照顧他們一輩子，但基於信仰，「相信上帝會一直照顧他們。」

衛福部次長呂建德表示，在安置機構任職的專業人員，面對身心受創的孩子，保持愛心、耐心與理解，並秉持專業與熱忱，讓孩子在安心的環境中成長，有人服務30年仍懷抱熱忱，有人為了與兒少建立關係，學習烘培、運用寵物，也有曾經接受家外安置的孩子，如今成為被表揚的對象，「受助者成為助人者，實踐生命影響生命，讓助人信念永不止息。」衛福部將努力提供安置兒少最周全的保障與資源。