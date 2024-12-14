從地方交織動人故事 青年署地方行動團隊成果展今登場

為培養青年對家鄉及生長土地的認同感，並鼓勵青年投入在地發展，教育部青年署自95年起推動青年社區參與行動計畫，今年結合國發會「加速推動地方創生計畫」共同舉辦成果展。計畫成果展將於本週末在松山文創園區北向製菸工廠登場一連登場2天，展現各團隊在地創生的成果。

青年署介紹，此次展出團隊分為43組「行動團隊」、25組「學習性青聚點」，及16組「Dream Idea績優點子」。成果展區以縣市區域分類，邀請觀展民眾跟著青年腳步一起環島，聆聽青年團隊在地故事的苦與甜。今開幕式也邀請「伍柿山蟻窩文化工作室」表演自創曲目，為活動揭開序幕。

青年署指出，今年參展團隊背景多元，返鄉投入在地發展的「行動團隊」有來自新北樹林的「秋拿青年」，他們以交換故事為核心，以繪畫為媒介的平台，邀請在地居民到他們打造的「秋拿柑仔店」實體空間分享屬於他們的生活片段，並將兒時街景、在地廟宇祭儀等日常，轉化成圖畫或立體抱枕等形式，以展覽方式呈現給大眾，透過不同身分的視角串起當地記憶；而台東馬當部落的「馬當部落拉電車青年」則針對馬當部落的傳統複音歌謠，規劃一系列田野調查及文化課程教育，讓部落青年們深度參與其中。

另外，運用前瞻基礎建設特別預算，藉由開設在地課程與提供蹲點見習機會，讓青年透過實際參與認識在地，引導青年參與地方發展的「學習性青聚點」也有亮眼的成果。其中，位在嘉義、由越南裔新移民阮金紅與台籍夫婿蔡崇隆共同創立「越在嘉文化棧」就以消弭刻板印象為旨而創立。而創辦人之一的蔡崇隆，現為中正大學傳播系副教授及獨立製片，除了成立據點，他也長期關注新住民、移工議題，2022年更憑藉作品《九槍》奪下第59屆金馬獎最佳紀錄片。

青年署介紹，「越在嘉文化棧」長期關注台灣新移民移工及新二代的教育文化問題與相關議題，因此建立一個超越美食與展演等刻板形式的東南亞文化交流據點。「越在嘉文化棧」經常舉辦東南亞文化講座、語言課程及影像、戲劇及各種藝術培力工作坊，透過多元文化體驗、生命故事交流等形式，傾力消減社會對東南亞國家的刻板印象及不當歧視。