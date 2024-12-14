精衛法新法今上路 醫盼去汙名化 別再以為是「卡到陰」

精神衛生法修正版今天正式生效，其中疾病去汙名化是修法重點之一。精神科醫師、精神醫學會前理事長蔡長哲表示，因為汙名化導致不少人明明都自覺不對勁，卻抗拒就醫。他呼籲，出現幻覺、幻聽、嗅幻覺等不是卡到陰，很有可能是精神疾患症狀，應盡速就醫治療。

修正後的「精神衛生法」今正式上路，蔡長哲說，條文2年前已經公告，最主要差別是強制住院，改為法院審理，但這部分司法院仍有作業未完成，生效日期待定。

另一部分，新法強化去汙名化概念。蔡長哲表示，疾病去汙名化，一直推動重點，，外界總認為精神病患者容易傷人，但隨著醫療進步，只要穩定就醫控制，平時與一般人無異，健保署也在2年前編列長效針劑獨立藥費，只要思覺失調症、躁鬱症等願意治療，都可以獲得控制。

蔡長哲也說，臨床上常見，汙名化的問題讓病人不敢就醫，明明患者自己都已經感覺不對勁，但擔心別人認為自己是瘋子、腦袋有問題，拖到家人困擾才勉強就醫。

蔡長哲舉例，思覺失調症狀包含視幻覺、幻聽、嗅幻覺等，看到別人看到的、聞到別人沒聞到等，或是覺得有人想害他等都是可能症狀。若是發生上述症狀應該趕快就醫，不要以為是「卡到陰」，反而延誤診斷。

此外，巴金森氏症恐怕也會伴隨幻聽幻覺等症狀兩者，蔡長哲說，兩者都是腦部疾病，不過巴金森氏症屬於多巴胺分泌不足，思覺失調症則是多巴胺分泌過多。