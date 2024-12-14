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精神壓力最大城市在新竹 醫曝3疾病門診常見但易誤判

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
全台精神疾病門診數量增加，其中年複合成長率4.8％，其中又有新竹市6.2%的成長率，高居全台第一。圖為新竹科學園區內的台積電十二廠，示意圖。本報資料照片
全台精神疾病門診數量增加，其中年複合成長率4.8％，其中又有新竹市6.2%的成長率，高居全台第一。圖為新竹科學園區內的台積電十二廠，示意圖。本報資料照片

全台精神疾病門診數量增加，其中年複合成長率4.8％，其中又有新竹市6.2%的成長率，高居全台第一。新竹開業診所醫師周伯翰表示，診所收治大多是科技新貴，不少是知名科技大廠員工，因高工時、高壓力導致身心出問題。近期遇到一名30多歲科技廠主管，一度被診斷恐慌症，後來才發現其實罹患躁鬱症，經治療才回歸正常生活。

周伯翰表示，該個案一開始主訴會出現莫名的害怕跟緊張感，被診斷為恐慌症，還因此接受過30多次的經顱磁刺激治療，但病情沒有好轉，後來接受NIRS腦功能檢查後，才發現罹患躁鬱症。

周伯翰表示，憂鬱症、躁鬱症、恐慌症都是精神科門診常見的疾病，有許多共同的症狀；臨床上多靠醫師問診跟患者主訴症狀來判定，確實容易出現造成誤判的情況，導致病情未能即時有效獲得控制，延誤治療黃金期。

全台約30萬人受躁鬱症困擾，但高達5成以上患者沒有求助或接受治療。躁期常發生情緒興奮、精力旺盛、睡眠需求減少、行為衝動，而鬱期則表現為沮喪、失去興趣、精神疲憊、睡眠困難等症狀，特別是在鬱期會對患者個人生活、工作帶來巨大的痛苦負擔。周伯翰說，6成躁鬱症患者常被誤當憂鬱症治療，導致治療效果不佳，因此精準診斷相當重要。

周伯翰解釋，憂鬱正在臨床仰賴篩檢量表評估、醫師問診，以及患者自我描述症狀判斷。由於患者多來自竹科園區，為提供更科學的精準診斷，因此引進全台第一台NIRS腦功能檢查，利用近紅外光偵測大腦前額葉，在執行語言測驗時的活性，來區別患者到底是罹患憂鬱症、躁鬱症還是思覺失調症，讓治療更準確、緩解症狀。

患者 憂鬱症 躁鬱症

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