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救命利器！加壓艙成功搶救4高山症者 玉山園區山屋再添3具

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
前山基金會捐贈3組攜帶式攜帶式加壓艙給玉管處，增加高山醫療急救量能。圖／玉管處提供
前山基金會捐贈3組攜帶式攜帶式加壓艙給玉管處，增加高山醫療急救量能。圖／玉管處提供

高山症是最常見山域事故類型，前山基金會昨天捐贈玉管處3組攜帶式加壓艙（PAC），由竹山秀傳醫院院長莊碧焜指導應用。玉管處表示，除低海拔的瓦拉米、樂樂山屋外，園區其餘山屋和排雲山莊均有配置，最近更有4名山友使用加壓艙減輕高山症，成為高山救命利器。

莊碧焜說，高山症是因人體從自低海拔快速上升至高海拔山區引起的症狀，位處海拔2500公尺以上山區時，因空氣氧氣含量減少，就可能出現高山症，最常見症狀為頭痛、噁心與嘔吐、疲倦、暈眩或失去平衡，如惡化為高山腦水腫及高山肺水腫，甚至危及生命。

攜帶式加壓艙像是大型膠囊，出現高山症民眾可穿著保暖衣物進入加壓艙，由操作者關閉艙門拉鍊，並以腳踏幫浦，為壓力艙充氣加壓，讓艙內壓力相當於海拔1500公尺，增加患者血液中的含氧量，緩解身體不適後，在盡快下撤海拔2000公尺以下，最安全有效。

攜帶式加壓艙雖然相當方便，但若操作不當，可能會讓高山症更惡化，因此開辦訓練課程，讓民眾學習正確操作，包含檢查外觀是否破損，以免不夠密合失去效果。

玉管處副處長邦卡兒海放南說，園區內低海拔的樂樂與瓦拉米2處山屋未設置加壓艙外，包括排雲山莊、新建中的觀高山屋及其他避難山屋等18處均有配置。最近山域事故頻傳，包括玉山北峰、馬博、圓峰和排雲山莊，已有4起高山症事故，幸好4名山友都就近到山屋使用加壓艙緩解症狀，成了高山重要的救命利器。

玉管處建議所有山友，報名參加登山或救護社團的PAC實務操作課程，協助隊友或其他山友緩解高山症症狀，進一步降低高山症類型山域事故數量。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜（左）捐贈3組攜帶式攜帶式加壓艙給玉管處，增加高山醫療急救量能。圖／玉管處提供
竹山秀傳醫院院長莊碧焜（左）捐贈3組攜帶式攜帶式加壓艙給玉管處，增加高山醫療急救量能。圖／玉管處提供
竹山秀傳醫院院長莊碧焜（右三）指導志工和玉管處人員操作攜帶式攜帶式加壓艙。圖／玉管處提供
竹山秀傳醫院院長莊碧焜（右三）指導志工和玉管處人員操作攜帶式攜帶式加壓艙。圖／玉管處提供

山友 高山症

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