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台灣公共充電樁9770槍 車樁比優於歐盟建議

中央社／ 台北14日電
台灣公共充電樁目前已有9770槍。記者許正宏／攝影
台灣公共充電樁目前已有9770槍。記者許正宏／攝影

交通部加速推動友善電動車使用環境，建置公共充電樁，包括慢充、快充目前已有9770槍，整體電動小客車數與公共充電樁的比率達9.1：1，優於歐盟建議的車樁比10：1。

交通部日前舉辦「電動化轉型 綠運輸同行」行動論壇，說明「運具電動化及無碳化」、「低碳運輸網絡」現階段推動成果。

根據政府設定的淨零排碳目標，2030年要完成市區公車1萬1700輛及所有公務車電動化；2040年新售小客車（每年約38萬輛）及機車（每年約90萬輛）全面電動化。

交通部統計，目前電動大客車共3358輛，普及率32%，已達25%目標，業者皆自行設置充電樁；目前電動車小客車約有8萬9000多輛，交通部補助各縣市設置公共充電樁。

交通部今天表示，目前建置的公共充電樁已有9770槍，包括慢充7379槍、快充2391槍，整體車樁比達9.1：1，快充車樁比達37.3：1。

交通部說，目前台灣整體公共充電樁的車樁比，已優於歐盟建議的整體車樁比10：1、快充車樁比80：1，未來還將持續提高充電樁設置數量。

交通部 歐盟 電動

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