影／連14年送暖 侯永都基金會再發790萬元慰問金助弱勢

侯永都社會福利慈善事業基金會今天在台南北門區二重港仁安宮發放冬令慰問金給北門、學甲、將軍等區2346名弱勢民眾、共發出790萬元，已連續舉辦14年。

會場一早就有大廳鄉親永祿，基金會創辦人南紡集團總裁侯博明希望能讓弱勢家庭能少點過年壓力，感受到社會各界的關心及支持。市議員陳昆和、北門區長張政郎、將軍區區長許博森、北門文山里里長李英信等地方人士也參與發放慰問金。

民國100年起侯永都基金會每年12月都會在北門區二發放冬令慰問金給北門、學甲、將軍三區低收入戶及殘障人士，近4年陸續發出6642萬元，受益人數25710人次，因成效良好逐年擴大活動。

侯永都基金會今年前十月已發放急難救助金180萬元給184人，也捐贈500萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務。春秋兩季發放平安米，端午節及重陽節發放敬老金共10萬元，今年捐助兒童福利金30萬元給北門區文山國小。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票創立，紀念其父侯永都先生遺愛人間。基金會自民國78年創立以來其附屬單位永都藝術館歷年發放善款累計達3億3千萬元，也捐給慈善社福單位32部車輛，希望透過經年累月付出，喚起社會對弱勢團體的重視，鼓勵更多企業、社會人士投身公益。