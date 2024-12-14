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農糧署：冬季蔬菜盛產期到 價格漸平穩
國內菜價日前因為數個颱風侵襲飆高，農業部農糧署今天說，12月為蔬菜盛產期，加上近期天氣回穩也適合蔬菜生產，菜價已經逐漸平穩。
根據農產品批發市場交易行情站顯示，今天蔬菜到貨量為1524公噸，蔬菜交易平均價為每公斤43.8元。
農業部農糧署主秘陳啟榮今天接受媒體聯訪被問及菜價時提到，今年9月份時台灣地區受到颱風加上豪雨的影響，11月時蔬菜供應生產量上受影響，但12月份已經進入冬季，也就是蔬菜盛產期。
陳啟榮說，最近氣候涼爽，也正是適合蔬菜生產的環境，今天蔬菜的到貨量已經比上週平均1244公噸增加了280公噸，到貨量增加23%，平均價格也比上週54.4元降低10.6元，降幅達19%。
陳啟榮指出，冬季是蔬菜盛產期，加上最近番茄、蘿蔔也陸續上市，陸續有更多的蔬菜來供應，相信菜價可以逐漸平穩。
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