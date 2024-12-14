影／雙子座流星雨「追星族」擠爆武嶺 離譜遊客占用避車道

年度三大流星雨之一的「雙子座流星雨」今明兩天達到最高峰，合歡山今天凌晨吸引大批車潮上山追星，卻讓武嶺停車場遭擠爆，還有車輛路邊違停、占用避車道，警方強勢驅離、告發。遊客則說，合歡山一片霧茫茫，什麼也沒看到，倒是零下低溫寒風刺骨，讓人「凍袂條」。

莊姓天文迷說，每年12月13、14日是雙子座流星雨高峰，甚至一分鐘就有2至3顆流星划過夜空，吸引許多追星族上合歡山看流星雨，武嶺停車場爆滿。

今天是流星雨盛宴第一天，昨晚大批車潮湧入合歡山，凌晨武嶺停車場爆滿，遊客將車輛違規停放路肩，就到武嶺亭觀景台追星，甚至連避車道也被停滿車輛。

仁愛警分局配合南投縣交通隊，凌晨起增派警力到合歡山執行交通勤務，除保持武嶺前道路暢通，將後續車流引導至合歡山莊、小風口停車場。

對占用避車道和違停路肩車輛，警方廣播強勢驅離，有車主剛要停放避車道，看到警車連忙調頭離開，警方也開出8張告發單，雖然車流多，合歡山公路幸未回堵。

雙子座流星雨高峰，每小時流星數量達150顆。極大期發生在今天，輻射點從今晚7時升起，15凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。不過，大陸冷氣團也伴隨流星雨報到，台灣各地天氣溜滑梯，是今年入冬以來最冷的一波，今天合歡山凌晨最低溫達到零下2度。

陳姓遊客說，大家上合歡山看流星雨，但山區起霧，一片霧茫茫，什麼也沒看到，倒是又濕又冷，打開車門就陣陣寒風襲來，讓大家感受到什麼叫做「凍袂條」。