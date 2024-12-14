快訊

預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務

「最美小學生」長大了！Ella零死角混血美貌100%迪士尼公主

聽新聞
0:00 / 0:00

22萬人有糖尿病不自知 醫示警：多吃喝、疲勞皆警訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊表示，台灣正面臨糖尿病年輕化趨勢，現代人生活壓力大、飲食不規律，40歲以下糖尿病患者人數逐年增加，但高達22萬人口不清楚自己已確診糖尿病。聯合報系資料照
台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊表示，台灣正面臨糖尿病年輕化趨勢，現代人生活壓力大、飲食不規律，40歲以下糖尿病患者人數逐年增加，但高達22萬人口不清楚自己已確診糖尿病。聯合報系資料照

台灣每10人即有1人罹患糖尿病，台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊表示，台灣正面臨糖尿病年輕化趨勢，現代人生活壓力大、飲食不規律，40歲以下糖尿病患者人數逐年增加，但高達22萬人口不清楚自己已確診糖尿病，提醒民眾提升病識感、留意「3多1少」的糖尿病警訊。

李洮俊表示，3多1少高血糖症狀包括「多吃、多喝、多尿、體重減輕」，此外，容易疲勞也是糖尿病警訊之一，而糖尿病致病原因主要是飲食不均衡，愛吃外食、愛喝手搖飲料等不良生活型態導致，如有出現前述警訊，建議盡快就醫評估。

李洮俊曾收治一名40歲男性病患，因員工健檢發現空腹血糖值高達140 mg/dl，確診糖尿病。男子工作壓力大，每天都要2杯手搖飲來緩解壓力，加上長期外食、熬夜，也缺乏運動習慣，體重已達到肥胖標準。若不積極控制血糖、管理體重，將加速胰島細胞功能衰退，也可能引發心血管共病。

國外研究顯示，8成第二型糖尿病患者，伴隨體重過重、肥胖情形。李洮俊說，過重及肥胖容易導致患者胰島素阻抗增加，較難穩定控制血糖，且根據研究，糖尿病患者一經確診，胰島素分泌功能僅剩正常人的5成，患者應及早控制血糖，維持良好生活習慣，「盡可能保留剩下的胰臟功能。」

李洮俊說，人體腸道所分泌的「腸泌素」，可促進胰島素分泌，控制血糖及體重，其功能像是對大腦傳送「飽的訊號」，糖尿病患者因腸泌素作用下降，導致胰島素分泌不足，血糖升高，「缺少腸泌素，就像手機沒網路，大腦以為還沒吃飽，導致患者吃下更多食物。」

糖尿病患者若攝取過多熱量，多餘脂肪將堆積於肝臟、胰臟造成異位脂肪沉積，也將導致胰島素阻抗，讓血糖更難控制。李洮俊說，若糖尿病患者有BMI大於27、血糖長期無法控制情況，應留意可能是體重控制不佳所致，諮詢專業醫療人員，避免陷入血糖與體重管理不佳的惡性循環。

「血糖長期居高不下，可能引發視網膜病變、腎結石、中風、心血管疾病。」李洮俊表示，肥胖糖尿病患較一般患者提升11%中風風險、11%心血管疾病風險、死亡率風險則增加27%，若有效管理體重，體重減輕超過5%，即可改善血糖、血脂、血壓，5年內體重減輕超過10%患者，更可大幅降低死亡率風險。

台灣基層糖尿病協會為提升民眾的糖尿病認知及病識感，推出「真相檢驗所 破解『控糖密碼』！」快閃巡迴檢測站，台北、台中、高雄三地巡迴於12月13日起展出，盼藉活動協助民眾進一步認識關於糖尿病的衛教資訊與風險因子。

患者 糖尿病 體重

延伸閱讀

台式麵包不是麵包！醫生示警「別當正餐」：恐釀6疾病問題

全戒澱粉減肥反變胖！餐單不對 醫生教男子這樣吃到飽成功瘦8KG

健康又飽足 營養師分享豆漿「4大好處」：可預防糖尿病

慢病最愛問【減重】甚麼是俗稱瘦瘦針的GLP-1？只要用它就能瘦下來嗎？

相關新聞

冷氣團達標 明晨最低溫跌至10度以下 高山下周一晨有降雪機會

今天大陸冷氣團開始南下，各地明顯降溫。中央氣象署預報員曾昭誠表示，台北今天凌晨過後就已經達到大陸冷氣團標準，這波冷空氣預...

冷氣團到 境外空汙來襲 粉專：空氣品質由北而南惡化

全台各地明顯轉冷，中央氣象署已發布低溫特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大陸冷氣團抵達，境外汙染物來襲，空氣...

影／雙子座流星雨「追星族」擠爆武嶺 離譜遊客占用避車道

年度三大流星雨之一的「雙子座流星雨」今明兩天達到最高峰，合歡山今天凌晨吸引大批車潮上山追星，卻讓武嶺停車場遭擠爆，還有車...

農糧署：冬季蔬菜盛產期到 價格漸平穩

國內菜價日前因為數個颱風侵襲飆高，農業部農糧署今天說，12月為蔬菜盛產期，加上近期天氣回穩也適合蔬菜生產，菜價已經逐漸平...

救命利器！加壓艙成功搶救4高山症者 玉山園區山屋再添3具

高山症是最常見山域事故類型，前山基金會昨天捐贈玉管處3組攜帶式加壓艙（PAC），由竹山秀傳醫院院長莊碧焜指導應用。玉管處...

影／連14年送暖 侯永都基金會再發790萬元慰問金助弱勢

侯永都社會福利慈善事業基金會今天在台南北門區二重港仁安宮發放冬令慰問金給北門、學甲、將軍等區2346名弱勢民眾、共發出7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。