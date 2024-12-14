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冷氣團壟罩 新北市今明兩天「非常寒冷」 竹苗也跌破10度低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

入冬以來第二波大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天上午至明天上午局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

氣象署說，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣溫

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