冷氣團達標 明晨最低溫跌至10度以下 高山下周一晨有降雪機會

今天大陸冷氣團開始南下，各地明顯降溫。中央氣象署預報員曾昭誠表示，台北今天凌晨過後就已經達到大陸冷氣團標準，這波冷空氣預計影響到下周一清晨，下周一白天稍微回暖一點點，很快地下周二又有另外一波東北季風南下。預計這波冷氣團最冷時間點是明天清晨這段時間。

目前台灣附近雲量偏多，曾昭誠表示，比較北邊有冷平流明顯南下，代表這波冷空氣南下的過程中帶下來的程度非常明顯。今天主要降雨在迎風面的基隆北海岸、大台北山區和宜花，目前有比較明顯降雨回波在基隆北海岸、大台北山區，宜花都可能有些降雨，其他地方整天比較多雲的天氣。

今天清晨各地明顯降溫，曾昭誠表示，最低溫是新北市石碇區9.6度，馬祖9.7度，桃園楊梅、苗栗等地10度左右低溫發生，北部降溫有感，台北也降到14度上下溫度。今晚到明天清晨低溫主要分布位置在北部為主，中南部溫度也會下降。北部最明顯低溫在竹苗近山區丘陵地，都有機會10度以下低溫；新北市近山區、基隆北海岸也可能接近10度上下溫度。整個北部地區、宜花、中南部近山區有可能10至12度左右，愈晚愈冷，注意保暖。

未來1周天氣預測，曾昭誠表示，今天高壓逐漸南下，台灣附近吹東北風，高壓影響的時間點維持到下周一清晨，是這波冷氣團影響最主要的時間。下周一白天高壓出海，屆時台灣附近風向轉為偏東風一點點，各地溫度有稍微回升的機會。很快地在下周二又會有另一波高壓逐漸南下，東北季風再度增強，一直影響到下周五。

曾昭誠表示，未來幾天冷空氣一波波補充下來，中間回溫的時間點不是特別明顯，各地都是偏冷的天氣。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今天降雨以迎風面為主，基隆北海岸、宜花降雨比較明顯，明天清晨降雨也都是類似的。今天開始到下周一這段時間，3000公尺以上高山的溫度條件配合，所以霧淞和結冰的機會滿大的，降雪要碰運氣。至於高山降雪機會，可能是下周一清晨前後，會有一波南方水氣上來，所以明天入夜到下周一清晨，西半部3000公尺以上高山降雪都有一點點機會。