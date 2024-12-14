這球值得！中華隊長陳傑憲夫婦簽名球抵諮詢費 律師開心裝框

中華棒球隊長陳傑憲帶領世界12強棒球賽奪冠，榮膺4項MVP及「GQMen of the Year 2024」年度風格人物獎，嘉義市名律師王振名昨天收到蕭姓客人送的2顆陳傑憲夫婦簽名球抵諮詢費，他開心如獲至寶，將球加框置放辦公室。

王振名說，蕭姓客人拿了2顆球抵諮詢費，因為愛台灣所以收了，一面是台灣隊長陳傑憲、另一面陳夫人綺綺的簽名，昨天下午熟識的蕭姓友人因法律問題到事務所諮詢，他為友人解惑後，原不收任何費用，蕭姓友人堅持以禮相贈，從後車廂拿出2顆簽名球答謝。蕭姓友人是陳傑憲夫婦長輩。

國內外明星球員簽名球或特殊賽事簽名球，被球迷視為珍寶收藏，也有人上網高價拍賣；王振名看到簽名球是陳傑憲與妻子「綺綺」簽名，視為珍寶，開心收到陳傑憲夫婦簽名球，收藏事務所。

王振名分享臉書：「客人拿了2顆球抵諮詢費，因為愛台灣就收了」，這還是第一次收到這種特殊的諮詢費。網友紛紛按讚留言：「剛看錯，原來是台灣隊長伉儷的簽名球」、「聖誕老公公今年來的這麼早，我的許願襪都還沒掛上啊」、「我下次可以拿王永慶的簽名照來換嗎？」「好特別的諮詢費抵償方法，這球值得哦。」

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，世界冠軍中華隊28位隊員，包括陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，市府邀請陳傑憲參加開閉幕，經紀人及球團回報挪不出行程作罷。陳傑憲小學5年級所屬球隊榮獲2004年諸羅山盃國際少年棒球邀請賽及全國軟式少棒錦標賽雙料冠軍。