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台式麵包不是麵包！醫生示警「別當正餐」：恐釀6疾病問題

聯合新聞網／ 綜合報導
很多台灣人都喜歡蔥花麵包。聯合報系資料照／記者沈佩臻攝影
很多台灣人都喜歡蔥花麵包。聯合報系資料照／記者沈佩臻攝影

你愛吃台式麵包嗎？初日診所家醫科醫師魏士航指出，比起歐洲麵包來說，台式麵包幾乎不等於麵包，比較屬於糕點類，吃多了恐怕會引發血糖上升、血管硬化、糖尿病、脂肪肝等等問題，盡量不要當「主食」比較好。

魏士航在初日診所的Youtube頻道影片中表示，比起歐洲麵包，台灣人喜歡更鹹、更甜又更蓬鬆的麵包口感，因此台式麵包中會加入的添加劑、油、糖還有調味都比較多，在歐美人的定義中，比較像是糕點。

歐洲麵包則通常只用全麥、黑麥以及粗糧製作，因此口感會比較紮實、乾硬，並不符合台灣人的胃口，像是知名連鎖的潛艇堡店家，過去就曾因為含糖量超標，遭到愛爾蘭法院判定「不是麵包」。

魏士航說台式麵包還是可以吃，但是吃之前要三思，選擇蔥花麵包或是白吐司，看起來雖然相對單純，其實都還是精緻的碳水化合物，更別說有加餡料的麵包。麵包吃多恐引起血糖上升、血管硬化、二型糖尿病、脂肪肝、慢性發炎、胰島素阻抗等等的問題，盡量別把麵包當成一頓正餐，餐後再食用會比較好。

醫生 麵包

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