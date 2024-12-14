冷氣團急凍全台 明晚高山有機會降雪 冬至再1波冷空氣

大陸冷氣團南下，今天各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。根據中央氣象署觀測資料顯示，新北石碇上午6時43分出現9.6度極端低溫，署屬氣象站平地最低溫則是連江縣馬祖測站9.7度、新北市淡水也只有11.3度。

今天各地都是愈晚愈冷，預測北部全天12至17度，東北部13至16度，中部13至20度，南部15至23度，東部15至18度，東南部17至21度，澎湖16至19度，金門12至17度，馬祖11至13度。

明天大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；降雨方面，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。北部11至18度，東北部13至16度，中部12至22度，南部14至24度，東部14至20度，東南部16至22度，澎湖15至19度，金門11至17度，馬祖10至13度。

下周一清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼；中層南方雲系北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周二東北季風增強，下周三至下周五北方仍有大陸冷高壓遞補下來，台灣持續位於東北季風環境下，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六是24節氣的冬至，下周六至23日另一波冷空氣南下，各地氣溫下降；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

今天起冷空氣影響期間，夜晚清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，行車用路注意安全。明晚至下周一清晨中層水氣通過，若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山有降雪機率。