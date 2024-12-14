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大陸冷氣團影響天氣濕冷 入夜下探9度低溫 中南部注意空汙

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
北部地區今天最為寒冷，白天的高溫僅有13至15度，而夜間郊區氣溫可能進一步下降至9至10度。聯合報系資料照片
北部地區今天最為寒冷，白天的高溫僅有13至15度，而夜間郊區氣溫可能進一步下降至9至10度。聯合報系資料照片

大陸冷氣團影響，天氣濕冷。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，從北部到南部，從平地到山區，氣溫明顯下降，尤其在北海岸與東北角迎風面，雨勢持續，讓今天的氣候更顯寒意。

北部地區今天最為寒冷，廖于霆說，白天的高溫僅有13至15度，而夜間郊區氣溫可能進一步下降至9至10度。新北、基隆和宜蘭降雨頻繁，外出時不僅需要注意保暖，更要攜帶雨具。中南部的天氣雖然相對穩定，但早晚的氣溫同樣偏低，僅約12至14度。白天的高溫雖然稍微回升至18至23度，但日夜溫差大，容易讓人忽略寒冷的威脅。

空氣品質方面，廖于霆表示，中南部今天部分地區有機會達橘色提醒，特別是工業區附近或交通繁忙的區域，外出時建議配戴口罩，以降低汙染帶來的不適。

東半部地區受到東北季風的影響，濕冷的天氣格外明顯。廖于霆表示，今天降雨幾乎是連續的，白天氣溫在15至18度之間徘徊，夜間低至13至14度，濕冷的感覺令人不適。

這波冷氣團預計將影響至下周一，廖于霆表示，氣溫的最低點可能出現在本周末。明天北部與東部仍會持續降雨，氣溫延續今天的濕冷，而中南部天氣則逐漸穩定，陽光有望短暫露面。到了下周二冷氣團減弱，全台氣溫將開始回升，但早晚仍需注意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 氣溫

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