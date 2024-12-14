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台北馬拉松明登場 吳聖宇：冷氣團12度低溫 「全馬」路線可能飄雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為去年「台北馬拉松」參賽盛況。本報資料照片
圖為去年「台北馬拉松」參賽盛況。本報資料照片

大陸冷氣團發威，各地天氣寒冷。2.8萬人參加的2024台北馬拉松明天登場，明天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預估明天清晨氣溫12度上下，白天氣溫15至16度，雲量可能偏多，白天升溫幅度不大，全馬路線靠近南港端可能有些飄雨的機會。

吳聖宇說，風向大致為東北風，環東高架段遇逆風機會大，陣風在3至5級之間，河濱段陣風2至4級，留意側風影響。

因為遇到大陸冷氣團南下，周末各地的溫度明顯下降轉冷，吳聖宇說，台南以北到宜蘭配合輻射冷卻作用，空曠地區夜晚清晨的低溫有機會降到10度或以下，台北市區低溫也有機會降到12至14度左右。

至於高山有無降雪機會，他表示，水氣較多的高度集中在3000公尺以下的中低空，高山地區今明兩天降雪機會不高，但是高海拔的山區道路有可能結冰，要留意道路安全。明天晚間到下周一白天，中高層高空水氣有略為增加的情況，能否達到高山出現固態降水（降雪或冰霰）的條件仍有待觀察，機會仍不高，但可以留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 降雪

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