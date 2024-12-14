新北石碇9.6度、台北13.9度 賈新興：今夜至明晨最低溫
入冬以來第二波大陸冷氣團影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天平地最低溫出現在新北市石碇的國五路段，上午6時43分出現9.6度，署平地氣象站最低溫為馬祖上午6時37分10.0度、淡水上午5時15分11.3度，至於台北氣象站上午6時13.9度。
他說，這波最低溫預計於今天深夜至明天清晨，苗栗以北空曠區7至9度，台北站預估最低溫12至13度。
今天大陸冷氣團南下，中央氣象署說，各地天氣轉冷，明天大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今、明兩天東北部、東部、大台北地區、基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
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