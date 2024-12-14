新北石碇9.9度 吳德榮：今明寒冷、下周再兩波冷空氣

入冬最強冷空氣發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島平地最低溫依序是新北石碇9.9度，桃園楊梅10.4度，新竹湖口、苗栗三灣10.8度。台北文山、南港區則降至12.5度。各地區平地最低氣溫約在10至14度。

今天至下周一北部雲量稍多，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；吳德榮說，北台灣偏冷，中南部白天舒適、早晚冷。今晚至下周一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖。今天北部10至17度、中部12至22度、南部14至25度、東部13至26度。

吳德榮表示，下周一、周二冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

下周三另一股弱冷空氣南下，吳德榮表示，加入原已漸減弱的冷空氣，使得下周三至周五，北台灣的天氣以偏冷居多。下周六是24節氣的冬至，他說，下周末則有較強的冷空氣南下；但其抵達的時間、以及是否會再創低溫，都還不一定。因屬末期模擬，各國模式差異大，且持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。