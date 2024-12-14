新北9.9度低溫 氣象署：今明冷氣團最有感 注意保暖

入冬第二波冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最低溫出現在新北市的國五S006K測站，上午6時11分出現9.9度，其次是連江縣馬祖測站10.2度、連江縣東引測站和桃園市茶改場測站的10.4度低溫。

中央氣象署表示，今明兩天是冷氣團最有感的時候，夜間清晨最冷。水氣稍減少，基隆北海岸、大台北、宜花地區及北部山區有局部短暫雨，中南部、台東地區多雲，水氣多時，也可能短時間、小範圍飄雨。北部、東北部整天冷，其他地區早晚冷、整天涼。沿海及各離島風力偏強，易有較大風浪，接近2至4米。

溫度明顯下降，氣象署預估各地低溫：中部以北、宜花約11至14度，南部、台東約14至17度，澎湖約15至16度，金馬約10至12度。若在山區及近山區、空曠處將更冷，苗栗以北、馬祖部分區域，有可能出現10度左右低溫。

下周一白天冷氣團開始減弱，溫度稍回升；但北東仍整天涼，其他地區早晚涼。水氣增加，迎風面降雨外，南部平地也有零星降雨。

氣象署表示，冷空氣影響期間海面風強浪大，減少海邊活動，注意安全。注意天氣變化，適時添加衣物。使用保暖的電器設備、瓦斯熱水器等需特別注意，避免火災 、燒燙傷及一氧化碳中毒等情況發生。3000公尺以上山區，留意路面結冰、結霜現象。