快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

長期天氣展望 氣象署：氣溫明顯偏冷時間長 留意降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周環境水氣偏少，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

溫度方面，第1周期初受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏冷，隨後氣溫稍回升；第2周各地氣溫仍偏冷，期初及期末北方冷高壓有南下的趨勢，氣溫下降較明顯。未來2周冷空氣影響時間長，注意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署 雨量

延伸閱讀

冷氣團發威 賈新興：深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

冷氣團即將抵達 下周一高山可望降雪 緊接著兩波冷空氣

迎入冬最強冷空氣 吳德榮：周末寒冷注意保暖 下周還有兩波

相關新聞

冷氣團發威 賈新興：深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最低溫出現在新北市的國五S006K測站，上午6時11分出現9.9度

腸子如泡爛麵條！女控切除子宮肌瘤處理不當瀕死 禾馨回應

一名女子日前赴禾馨診所處理子宮肌瘤問題，手術後卻疑似處理不當，導致腹痛難耐，病況惡化瀕臨死亡併發大範圍腸切除、沾黏及疤痕...

新北9.9度低溫 氣象署：今明冷氣團最有感 注意保暖

入冬第二波冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最低溫出現在新北市的國五S006K測站，上午6時11分出現9.9度...

橘世代／【向上教養】蕭彤雯：媽媽是我最大的孩子

「我知道媽媽接下來將是我最大的孩子。」去年，主播蕭彤雯在個人臉書上分享她陪伴媽媽的心情，「現在的我對媽媽，比對瓜瓜（兒子...

明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，最冷時間點為明晚到下周一清晨，周日夜晚清晨中部以北僅11至13度，局部...

橘世代／【向上教養】爸媽難相處？子女不懂變老的苦

「我沒有想過，父母的困難是那麼的難，只會覺得他們難相處。」這是臨床心理師何曉婷在今年出版「向上教養」一書後，收到最多的回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。