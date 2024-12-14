未來1周兩波冷氣團接力 台南以北寒冷可能跌破10度低溫

大陸冷氣團南下，中央氣象署觀測資料顯示，今天最低溫出現在新北市的國五S006K測站10.1度，其次是連江縣馬祖測站10.3度、連江縣東引測站10.4度低溫。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，天氣乾冷、中北部空曠地區留意低溫。

天氣風險公司表示，本周末因為遇到大陸冷氣團南下，各地的溫度將明顯下降轉冷，注意低溫發生的情況。尤其從台南以北一直到宜蘭一帶，配合輻射冷卻作用，空曠地區在夜晚清晨的低溫有機會降到10度或以下，市區的溫度雖然沒有這麼低，但是以台北市區來說，預估低溫也有機會降到12至14度左右，人體的感受上同樣也是滿冷的，多留意自身以及家人的身體健康，外出的時候務必要做好保暖準備。

天氣方面偏向乾冷型態，天氣風險公司表示，雖然部分區域天空中的雲量可能還是會比較多，但是真正有可能下點雨的地方仍然集中在北部跟東半部的山區為主。

天氣風險公司表示，由於水氣較多的高度集中在3000公尺以下的中低空，因此預估高山地區今明兩天降雪的機會不高，但是高海拔的山區道路有出現結冰的可能性，提醒到高山地區活動的朋友要留意道路安全的情況。

值得注意的是，新的預報顯示，明天晚間到下周一白天這段時間，中高層高空（5000公尺以上）的水氣有略為增加的情況，天氣風險公司表示，能否達到高山出現降雪或冰霰的條件，仍有待觀察。

氣溫方面，天氣風險公司表示，溫度回升預期要等到下周一白天，不過在沒有明顯的冷高壓中心出海變性的情況下，溫度回升的幅度有限，台灣附近仍維持東北到東北東風的環境，不容易有大幅度回暖的機會。

下周三又將有東北季風影響，天氣風險公司表示，下周五之後則可能有另一波大陸冷氣團要南下，又會有較明顯的低溫發生機會，由於短時間內天氣的型態將會很有冬天的感覺，要持續做好保暖、禦寒的準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。