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冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

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冷氣團發威 賈新興：深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天及下周五晚上各一波大陸冷氣團影響。聯合報系資料照片
今天及下周五晚上各一波大陸冷氣團影響。聯合報系資料照片

大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最低溫出現在新北市的國五S006K測站，上午6時11分出現9.9度，其次是連江縣馬祖測站10.2度低溫。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，預估最低溫出現在今天深夜至明天清晨，苗栗以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約12至13度左右。

今天至明天受大陸冷氣團影響，他說，今天，桃園以北及宜花東有零星短暫雨。明天，午後新北山區及宜花東轉多雲。下周一，南來水氣增多，嘉義以南及花東有零星短暫雨。下周二，新北山區及宜花有局部短暫雨。下周三至下周四，北北基宜花東有零星短暫雨。

他表示，下周五，午後北北基宜花有零星短暫雨。 下周五晚上大陸冷氣團南下，下周六「冬至」至22日有受大陸冷氣團影響的機率，台中以北山區及北北基宜花有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，即日起自明年1月下旬，宜蘭降雨略多。12月底後至1月下旬，氣溫以正常至略偏暖的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團

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