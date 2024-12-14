新北10.1度低溫 粉專：北部、宜蘭全天體感特別濕冷

今年入冬以來第二波大陸冷氣團，正在影響台灣。根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最低溫出現在新北市的國五S006K測站10.1度，其次是連江縣馬祖測站10.3度低溫。東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷高壓南下，各地風勢明顯增強，溫度同步下降，冷氣團預計持續到下周一。各地低溫普遍在13至15度間，平原空曠地區、內陸近山區有機會11至12度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、宜蘭因為水氣偏多下雨的關係，全天體感特別濕冷。中部、南部、東部天氣穩定許多，白天溫度稍微回升，但夜晚清晨也相當寒冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。