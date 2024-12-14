橘世代／【向上教養】爸媽難相處？子女不懂變老的苦

「我沒有想過，父母的困難是那麼的難，只會覺得他們難相處。」這是臨床心理師何曉婷在今年出版「向上教養」一書後，收到最多的回饋。

中年子女說，原來我不了解父母！許多時候父母沒機會說，或是根本說不清楚身體的變化、不舒服，但因為外表「看起來」和以前一樣，所以遇到爸爸不肯出門就歸因「太懶惰」、當媽媽變得依賴就認定「想引人注意」，忽略了他們正經歷老化的過程。

何曉婷指出，不同世代間彼此看不順眼，很多時候是源自於不了解對方所處的環境和身心狀況、沒有理解現象背後的原因，這也是為何書名雖然是「向上教養」，但談理解、尊重父母的篇幅遠多過於改變父母。

父母帶著他們的年代留下來的價值、信念及特色在生活，子女如果堅持用自己的方法去扭轉他們，反而讓他們會覺得不舒服、不自在。

「改變父母目的是要讓他們過得好，不是讓他們不自在。」何曉婷強調，有時事情只是子女看不順眼，根本不需要改變，沒有足夠的理解就著手改變，只會帶來反效果。

何曉婷解釋，無論向上對父母，或向下對孩子，教養本身就是改變的歷程，不是漫無目的，而是想清楚方向、了解怎麼做之後去執行，協助被教養的一方過更好的生活。但向上教養與教養孩子大不同，一來，對年長者來說，建立新習慣太困難，因此子女必須能夠欣賞父母既有能力，設法順著他的生命軌跡添加東西、調整方向，一點一滴地慢慢引導；二來，向上教養的困難也在子女對父母複雜的愛恨糾葛。何曉婷建議子女，別把他當成父母，視他為一個努力活過自己生命的人，事情會比較容易。