橘世代／【向上教養】父母愛拜拜…信仰的根不要拔掉
阿光的媽媽非常重視拜拜，神明、天公、祖先、地基祖、好兄弟……，所有想得到的對象、日子，都必須按照既定的時辰、準備合規的祭品拜。因為孩子都在外地工作不住家裡，豐盛的祭品往往吃不完，冰箱囤滿過期食物，請媽媽從簡，她說：「拜那麼簡單，祖先怎麼請朋友吃？」近年爸媽都老了，端祭品上三樓神明廳變得吃力，媽媽要求三個孩子輪流請假回家端菜上神明廳。
「拜拜對傳統的父母來講很重要，一定要拜，而且一定拜成什麼樣子才是對的，是唯一真理、不用問理由，那個是已經生根的，這個『根』不能拔。」何曉婷遇過許多長輩，明明人中風躺在醫院，還為了無法拜拜自責內疚，這時除非有人跟他說：「我幫你拜了，不用擔心。」否則他的心理永遠過不去。
何曉婷的建議是，像拜拜這類的事是父母的「根」，不要試圖拔去，如果這件事沒負面影響，你的能力也可以，就順著父母。這樣子他們比較安心，就不會生出多餘的東西，干擾親子間關係。
媽媽需要端祭品上樓的需求，盤點一下現實條件，經濟上允許，可以外包的就外包，不要讓彼此為難。例如，有辦法請人幫忙端菜嗎？或是有沒有器具可以幫忙運送？家裡空間夠大的話，就裝個移動梯吧，不只可以運東西上樓，也可以載父母。
但是拜拜食物太多，導致父母吃壞掉或過期的食物，就必須想辦法處理。最好方法就是找些說法將食物帶走，說你沒有時間煮飯，或是剛好要跟朋友聚餐每個人要出食物，這個帶去就不用再另外準備了。用些小技巧避免他們吃到不好的東西就可以了。
這過程父母會覺得，我拜拜不只是敬天祭祖求安心，對子女也有幫忙，他們的成就感或價值感也會增長。
看不慣父母的行為時，何曉婷提醒子女，不要太快把是非對錯搬出來，也別一味想要改變父母，子女們如果多一點彈性看事情，就會找到許多方法。
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主播蕭彤雯曾有不願意就醫、看了醫生也不吃藥的媽媽，還有堅持家中不能有外人、拒絕長照資源的爸爸，她走過三階段，歷經六年時間，終於來到「我和媽媽最好的時刻」。上有年長父母、下有年幼子女的三明治女兒蕭彤雯，如何做到既要向上又要向下教養？
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