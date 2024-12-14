橘世代／【向上教養】老人家抱怨碎念 是想被傾聽理解

小燕和媽媽感情不錯，雖沒有同住，但母女每周都會通兩、三通電話聊天，許多長輩羨慕媽媽有個貼心女兒，但小燕很困擾，因為每次通話都是吵架收場。媽媽談話內容總是抱怨兒子、丈夫——「妳弟都沒有幫忙拜拜。」「妳爸又跑去喝酒！」小燕每次都跟媽媽說，「妳拜拜需要幫忙有說嗎？」「爸去喝酒，妳不會去逛街嗎？」媽媽氣她講話不客氣，小燕也很挫折：「為什麼我沒辦法和媽媽好好說話？」

臨床心理師何曉婷指出，子女面對父母的抱怨，很容易快速進到問題解決模式，卻忽略多數時候，長輩要的不是問題被解決，而是心情被理解。在媽媽抒發心情時，小燕只需要說「媽媽妳辛苦了！」陪伴她、認同她的付出，媽媽依附、自尊的需求有被回應就夠了，不用期待找到解方，讓媽媽停止抱怨。

何曉婷也提醒，子女必須評估自己的狀況適不適合傾聽母親負面情緒，若那天很忙很累狀況不佳，即便聽懂媽媽的需求，也不急著當下要回應與照顧媽媽，或許先結束話題，把自己照顧好。「沒讓她抒發，她也不會活不下去。」何曉婷要子女放心，媽媽這樣狀況很久了，一、兩次不陪媽媽，她一定知道如何應付，她只是要一個抒發管道。