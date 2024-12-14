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長照3.0 衛福部拚住宿式長照 增1900床

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

長照三點○預計於後年上路，衛福部強調長照三點○將強化「醫療」與「長照」的結合。衛福部昨宣布，廿六家衛福部部立醫院，將協力於五年內布建十四家長照機構，估計可增加近兩千床，不只提供廿四小時的機構，也規畫設置小規模多機能服務中心，滿足失能或失智者，白天及夜間照顧需求。

再過半個月，台灣就將邁入超高齡化社會，六十五歲以上長者增加，需要廿四小時照顧的人數預期也將隨之增加，賴清德總統先前已承諾，未來推動長照三點○時，將提高使用住宿機構補助，一年最高十八萬元。

但近年機構設置家數並未顯著提升，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，衛福部廿六家部立醫院中，有十二家參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，預計在二○二九年時，可布建十四家住宿式長照機構，推估可提供一千九百床。

十四家住宿式長照機構，不僅有廿四小時的照顧模式，也規畫設置小規模多機能服務中心，滿足長照家庭「夜間照顧」的需求。

醫福會副執行長王裕煒表示，部立醫院協助布建住宿式機構，已有部立基隆醫院的經驗，與南港郵局承租場地經營長照機構，目前已營運滿兩年，住宿率逾七成，未滿床是因缺乏護理人力，致無法全面開床。他認為，後續部立醫院經營長照機構，也將面臨類似困境，預計透過聘雇外籍護佐彌補問題。

住宿 衛福部 長照

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